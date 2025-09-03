Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
60 éves lett Hollywood örök rosszfiúja, Charlie Sheen

Charlie Sheen
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 19:45
Sztárcsaládból érkezve lett Hollywood ifjú reménysége a nyolcvanas években, majd jó néhányszor megpróbálta tönkre tenni a karrierjét, de teljesen sosem sikerült. Íme a születésnapos Charlie Sheen legfontosabb szerepeit.
Bors
60 éves lett a hollywoodi rosszfiú, aki a botrányai mellett sosem feledkezett meg a nagyszerű színészi teljesítményekről sem. Te láttad Charlie Sheentől az alábbi filmeket és sorozatokat?

Charlie Sheen, USA - 2023 Beastly Ball - Los Angeles
Charlie Sheen 60 éves lett Fotó: ZUMAPRESS.com

Charlie Sheen top 7 alakítása

A szakasz (1986)

emilio-estevez-martin-sheen-charlie-sheen-kerge-kacsak">Martin Sheen fiaként és Emilio Estevez kisöccseként érkezett a filmszakmába a születésnaposunk, akinek a karrierjében A szakasz hozta el az áttörést. Oliver Stone véresen valóságos filmje egy zöldfülű fiatal katona szemén át mutatja meg a vietnámi háború poklát, a forgatásán pedig majdnem Charlie Sheen majdnem odaveszett. Az életét a színésztársa, Keith David mentette meg, amikor egy harcjelenet felvételei során a helikopterük váratlan menővert csinált, és Sheen kizuhant volna belőle, ha nem kapja el.

Tőzsdecápák (1987)

Már Hollywood ifjú hercegeként tündökölt Charlie Sheen egy mester és tanítványa történetben Michael Douglas oldalán. Itt is a naiv újoncot alakította, aki óriási lehetőségként éli meg a dörzsölt nagymenővel való kapcsolatát, míg rá nem kell jön, hogy az csak eszközként használja őt egy nagyobb játszmában. Sheen életében másképp is fontos állomást jelentett a Tőzsdecápák: a forgatásának idején szokott rá a piára, és a másnapos keléseket némi kokain segítségével kezdte átvészelni.

A nagy csapat (1989)

Charlie Sheen óriási baseball rajongó, maga is ígéretes játékosnak számított középiskolásként, és a Cincinatti Reds legtöbb meccsén ott szurkol. A nagy csapat főszereplőjeként pedig a mozivásznon is tiszteleghetett a kedvenc sportja előtt. A két folytatást is megért sportfilmben egy profi baseballcsapat tulajdonosa elhatározza, hogy kiszáll a bizniszből, és ennek érdekében szándékosan tönkreteszi a klubot. Csupa ügyetlen játékost igazol hát, akikkel biztos a katasztrófa: de a lúzerbrigádot elkezdi imádni a közönség, ők pedig ettől megtáltosodnak.

Nagy durranás (1991)

A kilencvenes években egyre kezdtek szaporodni a botrányok Charlie Sheen körül, de egy ideig még sikerült Hollywood élvonalában maradnia, főként vígjátéki szerepeknek köszönhetően. A komikusi énje a mozivásznon talán a kultfilmekké avanzsált két Nagy durranásban működött a leginkább, melyekben bátran viccet csinált saját magából és a korábbi szerepeiből is.

A három testőr (1993)

Charlie Sheen, Kiefer Sutherland és Chris O’Donnell mint a kilencvenes évek aktuális hollywoodi szépfiúi vonultak fel a Disney stúdió kalandfilmjében, ami Dumas klasszikusának cselekményét lazábban kezelve, a humorra erőteljesebben építő filmváltozatként aratott sikert. A három testőr-filmekben szokásos szereposztást pedig tovább erősítette három rocksztár összefogása, hiszen Bryan Adams, Sting és Rod Stewart egy igazi sláger betétdalt alkotott a produkcióhoz.

Két pasi - meg egy kicsi (2003-2011)

Charlie Sheen az ezredfordulóra szinte teljes kiírta magát Hollywoodból a magánéleti zűrjeivel és függőségeivel. A földbe álló karrierjét a televízió mentette meg: a Kerge város című komédiasorozat főszerepét a Parkinson-kórban szenvedő Michael J. Fox helyett kapta meg, majd a beugrás annyira jól sikerült, hogy jöhetett a Két pasi meg egy kicsi, amely minden idők egyik legsikeresebb sitcomjává nőtte ki magát. Sheen pedig minden idők legjobban fizetett televíziós színészévé lett, epizódonként 2 millió dollárt keresett. A slusszpoén, hogy gyakorlatilag csak önmagát kellett játszania a léha Charlie Harper alakjában.

Alias Charlie Sheen (2025)

Szeptember 10-én debütál a Netflixen egy kétrészes életrajzi dokumentumfilm Charlie Sheenről, amiben őszintén vall a nézők előtt az életéről, karrierjéről, botrányairól, büszkeségeiről és megbánásairól, eddig sosem látott felvételek kíséretében.

https://www.youtube.com/watch?v=hv7OaryW3Cc

 

 

