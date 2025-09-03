60 éves lett Hollywood örök rosszfiúja, Charlie Sheen

60 éves lett a hollywoodi rosszfiú, aki a botrányai mellett sosem feledkezett meg a nagyszerű színészi teljesítményekről sem. Te láttad Charlie Sheentől az alábbi filmeket és sorozatokat?

Charlie Sheen 60 éves lett Fotó: ZUMAPRESS.com

Charlie Sheen top 7 alakítása

A szakasz (1986)

emilio-estevez-martin-sheen-charlie-sheen-kerge-kacsak">Martin Sheen fiaként és Emilio Estevez kisöccseként érkezett a filmszakmába a születésnaposunk, akinek a karrierjében A szakasz hozta el az áttörést. Oliver Stone véresen valóságos filmje egy zöldfülű fiatal katona szemén át mutatja meg a vietnámi háború poklát, a forgatásán pedig majdnem Charlie Sheen majdnem odaveszett. Az életét a színésztársa, Keith David mentette meg, amikor egy harcjelenet felvételei során a helikopterük váratlan menővert csinált, és Sheen kizuhant volna belőle, ha nem kapja el.

Tőzsdecápák (1987)

Már Hollywood ifjú hercegeként tündökölt Charlie Sheen egy mester és tanítványa történetben Michael Douglas oldalán. Itt is a naiv újoncot alakította, aki óriási lehetőségként éli meg a dörzsölt nagymenővel való kapcsolatát, míg rá nem kell jön, hogy az csak eszközként használja őt egy nagyobb játszmában. Sheen életében másképp is fontos állomást jelentett a Tőzsdecápák: a forgatásának idején szokott rá a piára, és a másnapos keléseket némi kokain segítségével kezdte átvészelni.

A nagy csapat (1989)

Charlie Sheen óriási baseball rajongó, maga is ígéretes játékosnak számított középiskolásként, és a Cincinatti Reds legtöbb meccsén ott szurkol. A nagy csapat főszereplőjeként pedig a mozivásznon is tiszteleghetett a kedvenc sportja előtt. A két folytatást is megért sportfilmben egy profi baseballcsapat tulajdonosa elhatározza, hogy kiszáll a bizniszből, és ennek érdekében szándékosan tönkreteszi a klubot. Csupa ügyetlen játékost igazol hát, akikkel biztos a katasztrófa: de a lúzerbrigádot elkezdi imádni a közönség, ők pedig ettől megtáltosodnak.

Nagy durranás (1991)

A kilencvenes években egyre kezdtek szaporodni a botrányok Charlie Sheen körül, de egy ideig még sikerült Hollywood élvonalában maradnia, főként vígjátéki szerepeknek köszönhetően. A komikusi énje a mozivásznon talán a kultfilmekké avanzsált két Nagy durranásban működött a leginkább, melyekben bátran viccet csinált saját magából és a korábbi szerepeiből is.