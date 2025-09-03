60 éves lett Hollywood örök rosszfiúja, Charlie Sheen

60 éves lett a hollywoodi rosszfiú, aki a botrányai mellett sosem feledkezett meg a nagyszerű színészi teljesítményekről sem. Te láttad Charlie Sheentől az alábbi filmeket és sorozatokat?
emilio-estevez-martin-sheen-charlie-sheen-kerge-kacsak">Martin Sheen fiaként és Emilio Estevez kisöccseként érkezett a filmszakmába a születésnaposunk, akinek a karrierjében A szakasz hozta el az áttörést. Oliver Stone véresen valóságos filmje egy zöldfülű fiatal katona szemén át mutatja meg a vietnámi háború poklát, a forgatásán pedig majdnem Charlie Sheen majdnem odaveszett. Az életét a színésztársa, Keith David mentette meg, amikor egy harcjelenet felvételei során a helikopterük váratlan menővert csinált, és Sheen kizuhant volna belőle, ha nem kapja el.
Már Hollywood ifjú hercegeként tündökölt Charlie Sheen egy mester és tanítványa történetben Michael Douglas oldalán. Itt is a naiv újoncot alakította, aki óriási lehetőségként éli meg a dörzsölt nagymenővel való kapcsolatát, míg rá nem kell jön, hogy az csak eszközként használja őt egy nagyobb játszmában. Sheen életében másképp is fontos állomást jelentett a Tőzsdecápák: a forgatásának idején szokott rá a piára, és a másnapos keléseket némi kokain segítségével kezdte átvészelni.
Charlie Sheen óriási baseball rajongó, maga is ígéretes játékosnak számított középiskolásként, és a Cincinatti Reds legtöbb meccsén ott szurkol. A nagy csapat főszereplőjeként pedig a mozivásznon is tiszteleghetett a kedvenc sportja előtt. A két folytatást is megért sportfilmben egy profi baseballcsapat tulajdonosa elhatározza, hogy kiszáll a bizniszből, és ennek érdekében szándékosan tönkreteszi a klubot. Csupa ügyetlen játékost igazol hát, akikkel biztos a katasztrófa: de a lúzerbrigádot elkezdi imádni a közönség, ők pedig ettől megtáltosodnak.
A kilencvenes években egyre kezdtek szaporodni a botrányok Charlie Sheen körül, de egy ideig még sikerült Hollywood élvonalában maradnia, főként vígjátéki szerepeknek köszönhetően. A komikusi énje a mozivásznon talán a kultfilmekké avanzsált két Nagy durranásban működött a leginkább, melyekben bátran viccet csinált saját magából és a korábbi szerepeiből is.
Charlie Sheen, Kiefer Sutherland és Chris O’Donnell mint a kilencvenes évek aktuális hollywoodi szépfiúi vonultak fel a Disney stúdió kalandfilmjében, ami Dumas klasszikusának cselekményét lazábban kezelve, a humorra erőteljesebben építő filmváltozatként aratott sikert. A három testőr-filmekben szokásos szereposztást pedig tovább erősítette három rocksztár összefogása, hiszen Bryan Adams, Sting és Rod Stewart egy igazi sláger betétdalt alkotott a produkcióhoz.
Charlie Sheen az ezredfordulóra szinte teljes kiírta magát Hollywoodból a magánéleti zűrjeivel és függőségeivel. A földbe álló karrierjét a televízió mentette meg: a Kerge város című komédiasorozat főszerepét a Parkinson-kórban szenvedő Michael J. Fox helyett kapta meg, majd a beugrás annyira jól sikerült, hogy jöhetett a Két pasi meg egy kicsi, amely minden idők egyik legsikeresebb sitcomjává nőtte ki magát. Sheen pedig minden idők legjobban fizetett televíziós színészévé lett, epizódonként 2 millió dollárt keresett. A slusszpoén, hogy gyakorlatilag csak önmagát kellett játszania a léha Charlie Harper alakjában.
Szeptember 10-én debütál a Netflixen egy kétrészes életrajzi dokumentumfilm Charlie Sheenről, amiben őszintén vall a nézők előtt az életéről, karrierjéről, botrányairól, büszkeségeiről és megbánásairól, eddig sosem látott felvételek kíséretében.
https://www.youtube.com/watch?v=hv7OaryW3Cc
