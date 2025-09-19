Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Brutális balesetben vesztette életét a Grace Klinika sztárja

Grace klinika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 11:10
gyászbaleset
A színész és fotós halálos autóbalesetet szenvedett.
B. V.
A szerző cikkei

Gyászolnak a rajongók 46 éves korában elhunyt Brad Everett Young a Grace Klinika sztárja. Halálhírét sajtószóvivője erősítette meg. Tragédiáját szeptember 14-ei autóbalesete okozta, amikor egy rossz irányba haladó sofőr frontálisan belehajtott. A karambol azonnal végzetesnek bizonyult: a színész és elismert fotós még a helyszínen életét vesztette.

Gyászolnak a rajongók, elhunyt Brad Everett Young
Gyászolnak a rajongók, elhunyt Brad Everett Young. Fotó: unsplash.com

Paul Christensen, Young sajtósa elmondta, hogy a színész  egyedül vezetett a 134-es autópályán késő este, miután részt vett egy filmvetítésen. A balesetben érintett másik autóst, vétkes sofőrt kórházba szállították. 

Így búcsúztak Brad Everett Youngtól

 

Brad állandó szereplője volt a hollywoodi eseményeknek, vörös szőnyegeknek, premiereknek, gáláknak, iparági partiknak és jótékonysági rendezvényeknek. Olyan szeme volt, amely képes volt egyszerre megörökíteni a sztárok csillogását és az embert a villanások mögött. Amikor láttad őt munka közben, láttad ahogy üdvözölte az alanyait, beállította a fényeket, vagy egyszerűen csak mozgott a tömegben a kamerájával, akkor egy olyan embert láttál, aki oda tartozott. Nem csupán dokumentálóként, hanem szerves részeként azoknak az estéknek

 - emlékezett meg róla Christensen az UNILAD oldalán. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
