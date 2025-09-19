Brutális balesetben vesztette életét a Grace Klinika sztárja

Gyászolnak a rajongók 46 éves korában elhunyt Brad Everett Young a Grace Klinika sztárja. Halálhírét sajtószóvivője erősítette meg. Tragédiáját szeptember 14-ei autóbalesete okozta, amikor egy rossz irányba haladó sofőr frontálisan belehajtott. A karambol azonnal végzetesnek bizonyult: a színész és elismert fotós még a helyszínen életét vesztette.
Paul Christensen, Young sajtósa elmondta, hogy a színész egyedül vezetett a 134-es autópályán késő este, miután részt vett egy filmvetítésen. A balesetben érintett másik autóst, vétkes sofőrt kórházba szállították.
Brad állandó szereplője volt a hollywoodi eseményeknek, vörös szőnyegeknek, premiereknek, gáláknak, iparági partiknak és jótékonysági rendezvényeknek. Olyan szeme volt, amely képes volt egyszerre megörökíteni a sztárok csillogását és az embert a villanások mögött. Amikor láttad őt munka közben, láttad ahogy üdvözölte az alanyait, beállította a fényeket, vagy egyszerűen csak mozgott a tömegben a kamerájával, akkor egy olyan embert láttál, aki oda tartozott. Nem csupán dokumentálóként, hanem szerves részeként azoknak az estéknek
- emlékezett meg róla Christensen az UNILAD oldalán.
