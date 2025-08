Mit csinált George Clooney mielőtt híres lett? – színészek kis szerepei a világhír előtt

A hírnévhez rögös út vezet még Hollywoodban is. Nem is gondolnánk, hogy azok a színészek, akik státusza ma már megkérdőjelezhetetlen, egykor névtelen kezdőként a legjelentéktelenebb szerepeket is elvállalták, hogy előrébb jussanak a szakmában. Pedro Pascal vagy az Alkonyattól pirkadatig sztárja, George Clooney is kénytelen volt ma már méltatlannak tűnő produkciókban játszani.

Tarantino fedezte fel nekünk George Clooneyt (Fotó: Miramax Films)

George Clooney, mielőtt a világ kedvence lett

A sármos George Clooney nevét a Vészhelyzet sorozatban ismerte meg a világ, ekkor kérte fel Tarantino, hogy szerepeljen az Alkonyattól pirkadatig című alkotásban.

Rachel Brosnahan

Mielőtt odáig jutott volna, hogy David Corenswet Supermanjének Loise Lane-je legyen, Rachel Brosnahan a Grace klinika egyik epizódjában tűnt fel páciensként.

Rachel Brosnahan karrierje sok kollégájához hasonlóan sorozatszerepekkel indult (Fotó: ZUMAPRESS.com)

David Corenswet

A legújabb Superman elődjéhez, Christopher Reeve-hez hasonlóan szinte az ismeretlenségből kapta meg az Acélember szerepét. Előtte olyan sorozatokban szerepelt, mint A politikus.

Pedro Pascal

Amerika bajuszos kedvence olyan műsorokban játszott kisebb epizódszerepeket, mint a Buffy, a vámpírok réme, a Law & Order vagy a Graceland.

Brad Pitt

Az F1 sztárja mielőtt olyan szerepeket zsákolt volna be, mint a Ha eljön Joe Black vagy a Volt egyszer egy...Hollywood, a Thelma és Louise örök klasszikusával robbantotta be a karrierjét.

Az akkor még szinte ismeretlen Brad Pitt Geena Davis oldalán (Fotó: M.G.M)

Tom Cruise

Tom Cruise nem volt mindig épületeken és helikoptereken csimpaszkodó szuperügynök. 1983-ban A kívülállók című alkotásban játszott Matt Dillon és Patrick Swayze mellett.

Tom Cruise mielőtt a Mission Impossible filmek sztárja lett volna (Fotó: ZUMA Press)

Jason Momoa

Most éppen Budapest utcáit járja a Dűne forgatása miatt, és az Aquaman főszerepét is ő kapta, de azt kevesen tudják róla, hogy karrierje hajnalán a Baywatchban szaladgált a tengerparton, természetesen piros fürdőnaciban.

Jason Momoát már karrierje kezdetén is szólította a sós víz (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Jack Black

A Libabőr és a méltán híres Rocksuli főszerepei előtt Jack Black még az X-aktákban is feltűnt feltörekvő színészként.

Jason Statham

A brit műugrócsapatból Guy Ritchie emelte ki, azóta pedig gigantikus őscápákat terít le puszta kézzel.

Jason Statham a Blöffben az akkor már híres Brad Pittel (Fotó: Entertainment Pictures)

Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi menye, aki a Stranger Things sorozattal robbant be a köztudatba, szintén megfordult a Grace klinika díszletei között és az Intruders című horrorban is szerepelt gyerekszínészként.