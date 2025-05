Britney Spears botrányos viselkedésével kiborította a légiutas-kísérőket

Az egykori popikon úgy látszik, nem ismeri a repülőgépen utazás szabályait. Britney Spears ittas állapotában a stewardessek többszöri figyelmeztetése ellenére gyújtott rá a Mexikóból Los Angeles-be tartó járaton.

Britney Spears kénytelen volt bocsánatot kérni a botrányos viselkedése miatt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears egy repülőgépen gyújtott rá

A 43 éves előadó egy Instagram-posztban volt kénytelen exkuzálnia magát egy repülőgépen történt incidens után. Britney Spears egy Mexikóból Los Angeles-be tartó járaton a légiutas-kísérők többszöri figyelmeztetése ellenére gyújtott rá. Az énekesnő ittas állapotban volt és több problémát is okozott a repülőgépen dolgozóknak. A botrányos eset miatt Britney Spears-t a hatóságok várták a leszállásnál, ahol figyelmeztették viselkedése miatt. Majd azután szabadon távozhatott. Britney Spears állítólag egész úton problémásan viselkedett, egy szemtanú azt nyilatkozta róla, hogy:

Nem ez volt az első figyelmeztetése. Nem igazán tartja be a szabályokat.

Britney Spears kikérte magának

Az egykori pophercegnő egy Instagram-posztban mesélte el a történetet, ahol elárulta, hogy életében akkor ivott először vodkát és nem ő gyújtott rá, hanem a szájába tették a cigarettát és úgy gyújtották meg. Britney Spears pedig még örült is, hogy ezek szerint ez egy "dohányzóbarát" repülőgép. Állítása szerint a figyelmeztetés után azonnal befejezte a szabályszegést, de ezúton is elnézést kér, hogy ha bárkinek kellemetlenséget okozott. A bocsánatkérése után pedig felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a légiutas-kísérő kihívta a hatóságokat. Britney Spears nem értette, hogy erre mi szükség volt és sérelmezte a stewardess viselkedését, aki véleménye szerint már az első perctől nem kedvelte és még azt sem engedte neki, hogy felálljon. Azt is hozzátette, hogy a légiutas-kísérő még a biztonsági övet is durván rácsatolta, hogy meggyőződjön arról, hogy az énekesnő nem fog többet felállni a helyéről.

Britney Spears Diddy-vel és Paris Hilton-nal bulizott a koncertje előtti este (Fotó: MJ/X17online.com / Northfoto)

Britney Spears nem először viselkedett botrányosan az ital miatt

Nem ez az első eset, hogy az énekesnő az ital miatt kellemetlen helyzetbe hozta magát. A napokban derült ki ugyanis Diddy tárgyalása közben, hogy Britney Spears 2007-es MTV Music Video Awards-on való katasztrofális fellépése előtt egész este Diddy-vel, Paris Hilton-nal és 50 Cent-tel iszogatott. A koncert lett volna az énekesnő nagy visszatérése, a rajongók mégis sokkolóan nézték végig, ahogy az énekesnő ügyetlen táncolással és még annál is ügyetlenebb tátogással csinálta végig a fellépést. 2023-ban a memoárjában, A bennem lévő nő című könyvben azt írta a kínos esetről, hogy aznap este semmi sem sikerült úgy neki, ahogy szerette volna. Baj volt a hajhosszabbításával is és a ruhájával is. És előtte való este sem tudott aludni, mert nagyon szédült. A Diddy tárgyalás alatt azonban, a legfontosabb tanú, Cassie Ventura elárulta, hogy akkor a koncert előtti este együtt bulizott Britney Spears-szel és Diddy-vel együtt.