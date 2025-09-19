Bella Hadid Lyme-kórjáról megszólalt az anyja: „Térde kényszerített minket a betegség!”

A szupermodell már tinédzserkora óta szenved a Lyme-kórral. Bella Hadid állandó fájdalommal, agyi köddel és fizikai bénultsággal küzd nap, mint nap. Most pedig ismét kórházba kényszerült emiatt a 'láthatatlan betegség' miatt.

Bella Hadid Lyme-kórja miatt sokszor kikelni sem tud az ágyból (Fotó: Manuele Mangiarotti/ ipa-agency / Northfoto)

Bella Hadid kórházba került

Bella Hadid jobban tudja, mint bárki más, hogy a külső ragyogás sokszor megtévesztő lehet. Miközben a Vogue és az Elle címlapján szerepelt, és olyan nagy márkákkal dolgozott együtt, mint a Dior és a Versace, a szupermodell végig Lyme-kórral küzdött. A kullancsok által terjesztett betegség súlyos ízületi fájdalmakat, szorongást, agyi ködösséget, extrém fáradtságot és egyéb tüneteket okoz, amelyekről édesanyja, a The Real Housewives of Beverly Hills egykori sztárja, Yolanda Hadid a People magazinnak elmondta, hogy egyszerűen 'térdre kényszeríti őket'. Szeptember 17-én, szerdán a Bella Hadid Instagram oldaláról derült ki, hogy a szupermodell kórházba került. A közzétett fotókon jól látható, ahogy a modell kórházi ágyon pihen, egy kis horgolt angyal mellett, pizzát eszik, és az ablakából nézi a naplementét és a szivárványt. A bejegyzéshez pedig azt írta, hogy:

Sajnálom, hogy mindig eltűnök, szeretlek titeket.

Bella Hadid Lyme-kór betegsége

Bár Bella Hadidot 16 éves korában diagnosztizálták Lyme-kórral, egyik Instagram sztorijában elárulta, hogy a tünetei már két évvel korábban megjelentek. A szupermodell újraposztolt egy képet, amelyen Lyme-kórról szóló diagramok és infógrafikák voltak. Ezután megnevezte azt a közel 30 tünetet, amelyekkel naponta küzd. Ezek között szerepelt a fejfájás, az álmatlanság, a fény- és zajérzékenység, az agyi ködösség, a szorongás, a zavartság, az ízületi fájdalom, az étkezési zavarok, az émelygés, valamint a testsúlyingadozás:

Minden nap legalább 10 ilyen tünetet érzek, kivétel nélkül. Valószínűleg 14 éves korom óta, de 18 éves koromban még erőteljesebben jelentkeztek.

Bella Hadid lovas karrierje is véget ért a betegség miatt

A 28 éves világsztár nem mindig akart modell lenni. Bella Hadid gyerekként szeretett lovagolni és lovasversenyeken részt venni. Azonban a Lyme-kór diagnózisa véget vetett ennek a karriernek, és így fordult a divatvilág felé. 2017 márciusában így nyilatkozott erről:

Azt hittem, hogy egész életemben lovagolni fogok. De minden okkal történik, ez most a mottóm, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.

A karrierváltás ugyan jól sült el, a Lyme-kór árnyéka így is végigkísérte a pályáját. A betegség miatt jelentkező tünetek ugyanis gyakran akadályozzák őt abban, hogy teljes erőbedobással dolgozhasson.