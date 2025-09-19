Bella Hadid Lyme-kórjáról megszólalt az anyja: „Térde kényszerített minket a betegség!”

A szupermodell már tinédzserkora óta szenved a Lyme-kórral. Bella Hadid állandó fájdalommal, agyi köddel és fizikai bénultsággal küzd nap, mint nap. Most pedig ismét kórházba kényszerült emiatt a 'láthatatlan betegség' miatt.
Bella Hadid jobban tudja, mint bárki más, hogy a külső ragyogás sokszor megtévesztő lehet. Miközben a Vogue és az Elle címlapján szerepelt, és olyan nagy márkákkal dolgozott együtt, mint a Dior és a Versace, a szupermodell végig Lyme-kórral küzdött. A kullancsok által terjesztett betegség súlyos ízületi fájdalmakat, szorongást, agyi ködösséget, extrém fáradtságot és egyéb tüneteket okoz, amelyekről édesanyja, a The Real Housewives of Beverly Hills egykori sztárja, Yolanda Hadid a People magazinnak elmondta, hogy egyszerűen 'térdre kényszeríti őket'. Szeptember 17-én, szerdán a Bella Hadid Instagram oldaláról derült ki, hogy a szupermodell kórházba került. A közzétett fotókon jól látható, ahogy a modell kórházi ágyon pihen, egy kis horgolt angyal mellett, pizzát eszik, és az ablakából nézi a naplementét és a szivárványt. A bejegyzéshez pedig azt írta, hogy:
Sajnálom, hogy mindig eltűnök, szeretlek titeket.
Bár Bella Hadidot 16 éves korában diagnosztizálták Lyme-kórral, egyik Instagram sztorijában elárulta, hogy a tünetei már két évvel korábban megjelentek. A szupermodell újraposztolt egy képet, amelyen Lyme-kórról szóló diagramok és infógrafikák voltak. Ezután megnevezte azt a közel 30 tünetet, amelyekkel naponta küzd. Ezek között szerepelt a fejfájás, az álmatlanság, a fény- és zajérzékenység, az agyi ködösség, a szorongás, a zavartság, az ízületi fájdalom, az étkezési zavarok, az émelygés, valamint a testsúlyingadozás:
Minden nap legalább 10 ilyen tünetet érzek, kivétel nélkül. Valószínűleg 14 éves korom óta, de 18 éves koromban még erőteljesebben jelentkeztek.
A 28 éves világsztár nem mindig akart modell lenni. Bella Hadid gyerekként szeretett lovagolni és lovasversenyeken részt venni. Azonban a Lyme-kór diagnózisa véget vetett ennek a karriernek, és így fordult a divatvilág felé. 2017 márciusában így nyilatkozott erről:
Azt hittem, hogy egész életemben lovagolni fogok. De minden okkal történik, ez most a mottóm, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
A karrierváltás ugyan jól sült el, a Lyme-kór árnyéka így is végigkísérte a pályáját. A betegség miatt jelentkező tünetek ugyanis gyakran akadályozzák őt abban, hogy teljes erőbedobással dolgozhasson.
A Hadid családban azonban nem ő az egyetlen, aki ettől az alattomos betegségtől szenved. A szupermodell testvére, Anwar és édesanyja, Yolanda Hadid is Lyme-kórral küzdenek. Ez a közös sors pedig erős összetartást és mélyebb megértést hozott a család életébe. Bella Hadid édesanyja ráadásul rendszeresen megosztja követőivel lánya kórházi fotóit és kezelésének részleteit, ezzel is felhívva a figyelmet a Lyme-kór súlyosságára. Yolanda Hadid szívügye a betegsége elleni küzdelem. Olyannyira, hogy a 2015-ös Global Lyme Alliance gálán megkapta a 'Power of One' díjat, ahol 'ígéretet' tett, hogy megtalálja a gyógymódot, hogy gyermekei élvezhessék az egészséges életet, amit megérdemelnek.
2023 augusztusában Bella Hadid Instagram-oldalán osztotta meg, hogy több mint egy évtizedes küzdelem után végre megszabadult a Lyme-kór tüneteitől. A szupermodell az egészségét egy több mint 100 napos Lyme-kór elleni kezelésnek tulajdonította. A közösségi oldalára megosztott képekhez pedig ezt írta:
Majdnem 15 év láthatatlan szenvedés, de megérte, ha Isten is úgy akarja, hogy egy teljes életen át szeressek, és először az életemben igazán önmagam lehessek.
Bella Hadid azonban két év elteltével ismét kórházba került. Jelenleg is kezelés alatt áll és próbál megküzdeni a Lyme-kór alattomos tüneteivel, hogy újult erővel térhessen vissza.
