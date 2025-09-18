"Ez a betegség térdre kényszerített minket, de mindig felállunk" - megható sorokkal üzent Bella Hadid édesanyja

Ahogy látod, hogy Bella csendben küzd, az a reménytelenség legmélyebb magját hasította belém.

A krónikus neurológiai Lyme-kór láthatatlan fogyatékossága nehezen magyarázható vagy érthető bárki számára.

Próbálok példát mutatni a Lyme-utunk során, de a saját fájdalmam semmi ahhoz képest, hogy látnom kell a gyermekem szenvedését.

Sok év után abbahagytam a személyes történetem megosztását, mert energetikai váltásra volt szükségem, időre, hogy a saját gyógyulásomra koncentráljak, ahelyett, hogy mások véleményét nyeltem volna be az utamról.

Mégis, én vagyok az egészségem vezérigazgatója, és tizenöt évnyi világméretű keresés után is eltökélt vagyok, hogy megtaláljam a gyógyírt, amely mindenki számára megfizethető.

Remélhetőleg hamarosan megosztom veletek mindazt, amit tanultunk, és azokat a helyeket, ahol jártunk a Lyme-közösségünkkel, amint a laboreredmények is tükrözik a győzelmünket.

Kedves, gyönyörű Bellitámhoz:

Te kitartó és bátor vagy.

Egyetlen gyermeknek sem szabadna a saját testében szenvednie egy gyógyíthatatlan krónikus betegségtől.

Csodálom a bátorságodat és azt, hogy képes vagy tovább küzdeni az egészségért, a kudarcba fulladó protokollok és a számtalan visszaesés ellenére.

Egyszerűen nincsenek elég nagy szavak a sötétségre, a fájdalomra és az ismeretlen pokolra, amin keresztülmentél 2013-as diagnózisod óta.

Valójában nem éltél, megtanultad, hogyan létezz a saját lebénult agyad börtönében.

Nagyon büszke vagyok a harcosra, aki vagy. Nem vagy egyedül, ígérem, minden lépésnél melletted leszek, bármennyi ideig is tartson ez.

Tovább küzdöttél egy újabb hónapon át a kezelésekkel, és tudom, hogy Isten jó, a csodák minden nap megtörténnek 🙏 Imádkozom a gyors felépülésedért, szerelmem.

Ez a betegség térdre kényszerített minket, de mindig felállunk. Tovább fogunk harcolni a jobb napokért, együtt.

Te egy túlélő vagy…

Nagyon szeretlek, te kemény harcosom.