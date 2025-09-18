"Ez a betegség térdre kényszerített minket, de mindig felállunk" - megható sorokkal üzent Bella Hadid édesanyja

Ahogy korábban megírtuk, a szépséges modell Bella Hadid kórházból jelentkezett és üzent rajongóinak, miszerint súlyosbodtak a Lyme-kóros tünetei, ezért egy jó ideig nem fogják látni a nyilvánosan. Bella Hadidot 2012-ben diagnosztizálták Lyme-kórral; azóta édesanyja, Yolanda és fiatalabb testvére, Anwar mellett küzd a betegséggel. A modell először 2016-ban beszélt nyilvánosan arról, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie a Lyme-kór mellett a modellkarrierje során.
A szépséges modellen kívül más világsztár is áldozatául esett a kegyetlen Lyme-kór tüneteinek, mint a Grammy-díjas énekes, Justin Timberlake, aki őszintén számolt be arról, hogy a turnéja során idegfájdalmakkal, extrém fáradtsággal és rosszulléttel kellett megküzdenie. Az amerikai punk hercegnője, Avril Lavigne először 2015 áprilisi számában beszélt nyilvánosan Lyme-kóros állapotáról a People magazinnak adott interjúban. Ebben elmondta, hogy 2014 októberében, 30. születésnapja környékén kezdett rosszul lenni, és hónapokig tartó kimerültség, étvágytalanság és izomfájdalmak után diagnosztizálták nála a Lyme-kórt. A betegség miatt több mint öt hónapon keresztül ágyhoz kötött volt, és azt érezte, hogy „mintha megfulladna”
Bella édesanyja a következő sorokkal üzent közösségi oldalán;
Ahogy látod, hogy Bella csendben küzd, az a reménytelenség legmélyebb magját hasította belém.
A krónikus neurológiai Lyme-kór láthatatlan fogyatékossága nehezen magyarázható vagy érthető bárki számára.
Próbálok példát mutatni a Lyme-utunk során, de a saját fájdalmam semmi ahhoz képest, hogy látnom kell a gyermekem szenvedését.
Sok év után abbahagytam a személyes történetem megosztását, mert energetikai váltásra volt szükségem, időre, hogy a saját gyógyulásomra koncentráljak, ahelyett, hogy mások véleményét nyeltem volna be az utamról.
Mégis, én vagyok az egészségem vezérigazgatója, és tizenöt évnyi világméretű keresés után is eltökélt vagyok, hogy megtaláljam a gyógyírt, amely mindenki számára megfizethető.
Remélhetőleg hamarosan megosztom veletek mindazt, amit tanultunk, és azokat a helyeket, ahol jártunk a Lyme-közösségünkkel, amint a laboreredmények is tükrözik a győzelmünket.
Kedves, gyönyörű Bellitámhoz:
Te kitartó és bátor vagy.
Egyetlen gyermeknek sem szabadna a saját testében szenvednie egy gyógyíthatatlan krónikus betegségtől.
Csodálom a bátorságodat és azt, hogy képes vagy tovább küzdeni az egészségért, a kudarcba fulladó protokollok és a számtalan visszaesés ellenére.
Egyszerűen nincsenek elég nagy szavak a sötétségre, a fájdalomra és az ismeretlen pokolra, amin keresztülmentél 2013-as diagnózisod óta.
Valójában nem éltél, megtanultad, hogyan létezz a saját lebénult agyad börtönében.
Nagyon büszke vagyok a harcosra, aki vagy. Nem vagy egyedül, ígérem, minden lépésnél melletted leszek, bármennyi ideig is tartson ez.
Tovább küzdöttél egy újabb hónapon át a kezelésekkel, és tudom, hogy Isten jó, a csodák minden nap megtörténnek 🙏 Imádkozom a gyors felépülésedért, szerelmem.
Ez a betegség térdre kényszerített minket, de mindig felállunk. Tovább fogunk harcolni a jobb napokért, együtt.
Te egy túlélő vagy…
Nagyon szeretlek, te kemény harcosom.
A rajongók együttérzésüket fejezték ki a bejegyzés alatt és sok erőt kívántak a családnak!
Yolanda Hadid Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.