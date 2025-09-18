„Szeretlek titeket” - Bella Hadid kórházi ágyból üzent rajongóinak

A 28 éves Bella Hadid szeptember 17-én az Instagramon osztott meg fotókat kórházi tartózkodásáról. A modell egyelőre nem árulta el, mi áll a kórházi látogatás hátterében.

Bella Hadid kórházi tartózkodásáról posztolt az Instagramon Fotó: Getty/ Dave Benett

Kórházból posztolt Bella Hadid

A képeken egy kórházi ágyban pihen, összebújik egy apró horgolt angyal mellett, pizzát fogyaszt, és gyönyörködik az ablakán keresztül látható naplementében és szivárványban.

Emellett feltöltött fotókat egy kültéri kertből, valamint képeket, amelyeken családtagok és barátok látogatják őt és kártyáznak. Az utolsó képen egy lift sarkában ül, vizes hajjal, kezében egy kávéscsészével.

Sajnálom, hogy mindig eltűnök, de szeretlek titeket

- írta Bella Hadid az Instagramon.

Édesanyja, Yolanda Hadid a kommentek között „Lyme-harcosnak” nevezte lányát.

Szeretlek! Remélem, hamarosan olyan erősnek és jól érzőnek érzed magad, ahogy megérdemled

- tette hozzá testvére, Gigi Hadid.

Bár a kórházi tartózkodás okát nem közölték, Hadid 2023-ban már elmondta, hogy ismét egészséges a több mint 100 napos Lyme-, krónikus betegség- és társfertőzés-kezelés, valamint közel 15 év láthatatlan szenvedés után - írja a People Magazin.

Bella Hadidot 2012-ben diagnosztiálták Lyme-kórral, édesanyjával, Yolandaval és fiatalabb testvérével, Anwarral együtt. A modell először 2016-ban beszélt arról, milyen nehézségekkel küzdött a Lyme-kór mellett modellként.

„Az élet nem mindig olyan, amilyennek kívülről látszik. A legnehezebb része ennek az útnak, hogy az alapján ítélnek meg, hogyan nézel ki, nem pedig, hogyan érzed magad.”