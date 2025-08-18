Vilmos herceg döntése miatt két család is költözni kényszerül otthonából

Vilmos herceg és Katalin hercegné úgy döntöttek, hogy Forest Lodge lesz az új örök otthonuk Wind­sorban. De mindennek ára van, döntésük miatt két család is arra kényszerült, hogy kiköltözzön otthonából.

Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge-ba költözik

(Fotó: i-Images/Pool/Northfoto)

Vilmos herceg döntése miatt két családnak is költöznie kell

Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge-ba költözik. A nyolc hálószobás kúria lesz az új otthonuk Windsor Great Parkban. A Forest Lodge közvetlen szomszédságában azonban korábban két család élt bérlőként, átalakított istállókban, a Crown Estate kezelésében. Az idei nyáron viszont mindkettőt arra kérték, hogy költözzenek el. Bár hivatalos kilakoltatás nem történt, a lakók hasonló vagy akár jobb minőségű ingatlanokat kaptak a parkon belül, egy másik részen.

Vilmos herceg és Katalin hercegné új otthona egy meghitt családi fészek lesz

Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel – György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel – 2022 óta az Adelaide Cottage-ben éltek, amelyet a Windsor-kastély közelében béreltek. Azóta számos kihívással néztek szembe: II. Erzsébet királynő halála, Károly király és Katalin hercegné egészségügyi problémái is komoly problémát okozott számukra. Most viszont eljött az idő, hogy elköltözzenek és nagyon hamar találtak is maguknak egy megfelelő helyet. Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge-ba költözik, és úgy tervezik, hogy saját forrásaikból finanszírozzák majd a felújításokat, továbbá piaci alapon bérlik az ingatlant. A hercegi pár bentlakásos személyzet jelenléte nélkül tervezi, hogy meghitt családi életet éljen.

A hercegi pár a 3 gyerekükkel – György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel – szeretnének egy meghitt családi életet élni új örök otthonukban

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Nem mindenki ért egyet a döntésükkel

A brit sajtó egy része szerint az egész döntés célja egy új kezdet, egy biztonságos, békés tér kialakítása. Amire különösen azok után van hatalmas szüksége a családnak, hogy a 2024-es és a 2025-ös év komoly megpróbáltatásokat hoztak számukra. A királyi szakértők azonban némi szkepticizmussal kommentálják a döntést. Egyesek azt kérdezik, hogy lehet-e igazán örök otthon egy viszonylagosan szerény kúria, ha Vilmos egyszer királlyá válik? 2013-ban ugyanis még azt sugallták, hogy a 20 hálószobás Kensington-palota lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné lakhelye. A szakértők másik fele azonban most elképzelhetőnek tartja, hogy Forest Lodge lesz az új, kevésbé hivalkodó, de családias otthon helyette.