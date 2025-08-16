UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szívszorító részleteket láttak napvilágot, ez változtathatna meg mindent Vilmos és Harry herceg között

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 10:30
Nem sokkal néhai édesanyjuk halálának évfordulója előtt szólalt meg a szakértő.
Andrew Morton királyi író biztos abban, hogy a néhai Diana hercegné béketeremtőként lépne fel a fiai között, és nem tűrné el kettejük viszályát. Mint mondta, a szívek királynője nem nézné el a Vilmos és Harry herceg közötti konfliktust, mivel ő is tudná, ez hatalmas veszteség a monarchia számára, és úgy fest, Harry is kezdi ezt lassanként beismerni. Nemrég ugyanis kijelentette, továbbra is a királyi család tagja és végre kezd észhez térni. Amióta ugyanis 2020-ban a feleségével, Meghan Markle-lel maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, a nyilvános kritikák miatt Harry kapcsolata finoman szólva is megromlott a királyi család tagjaival, a bátyjával, Vilmos herceggel pedig már egy ideje szóba sem állnak egymással.

ENGLAND-VJ DAY/ROYALS
Nem viselné el a viszályt Vilmos és Harry között Diana hercegné. Fotó: AFP /  AFP

Idén lesz 28 éve, hogy Diana életét vesztette Párizsban, 1997. augusztus 31-én, amikor Vilmos 15, míg Harry csak 12 éves volt. Akkor a testvérek támogatták a másikat a gyászban, most azonban távolabb állnak egymástól, mint valaha. Ebben pedig a királyi író elmondása szerint hatalmas szerepet játszik Diana hercegné hiánya, mivel nincs már jelen, hogy begyógyítsa a fiai lelki sebeit. 

Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia. A fiatalabb ott lesz, támogassa az idősebbet abban a magányos feladatban, ami a leendő király szerepével jár. Kétség sem fér hozzá, hogy Diana béketeremtőként próbált volna fellépni közöttük. Ha életben lenne, egészen másként oldották volna meg a dolgokat. Mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor Harry és Vilmos viccelődött egymással, és minden arra utalt, hogy a kapcsolatuk és a jövő biztos lábakon áll. Pont úgy, ahogy Diana mindig is mondta, Harry Vilmos szárnysegédje lesz

 - közölte Morton, kiemelve, az, ahogy Harry egy májusi interjúja során elismerte, a családja néhány tagja talán soha nem fog megbocsátani neki, mindennél többet mond - írja a Mirror.

 

