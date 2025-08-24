Gyönyörű kismama: terhespocakos videót posztolt az 52 éves Heidi Klum

Terhespocakos videót közölt 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében Heidi Klum. A német szupermodell, aki nemrég ünnepelte házassági évfordulóját férjével, Tom Kaulitzcal, a Tokio Hotel gitárosával úgy döntött, nosztalgiázik egy kicsit. Heidi ugyanis egy rajongói videót közölt újra, amely egy összeállítás volt Heidi szerepléseiről, míg ő második gyermekét, Henry Samuelt hordta a szíve alatt.

Terhespocakos videót közölt Fotó: Rolf Vennenbernd / Northoto

Heidi három gyermek büszke édesanyja. Első gyermeke, Leni, Flavio Briatoréval való kapcsolata során született, majd Seallel kötött házasságából két fiú jött világra: az előbb említett Henry és az ő öccse, Johan. Érdekesség, hogy közülük ketten, Leni és Henry is édesanyja nyomdokaiba lépett, mindketten modellkednek.

Leni már egy ideje részese a divatvilágnak, volt, hogy anyjával közösen egy fehérneműs fotózást is bevállaltak, amellyel néhány rajongójukat kiakasztottak. Leni azonban nem vette fel a kritizáló kommenteket:

Mindig próbálom észben tartani, hogy bármit is teszel, mindig lesz valaki, akinek nem tetszik. Egyszerűen nincs rá kontrollod, és nem szabad túlságosan a negatívumokra koncentrálni.

Öccse, Henry pedig idén mutatkozott be a kifutón, a párizsi divathét során, ahová természetesen Heidi is elkísérte:

Annyira büszke vagyok rád Henry, hogy te nyitottad meg a Lena Erziak Haute Couture Showt Párizsban.

Íme német szupermodell videója, amelyet újraközölt Instagram-történetében: