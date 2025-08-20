Tragédia: Extrém kihívásairól ismert streamer élő adásban halt meg!

A 46 éves streamer, Raphaël Graven vagyis művésznevén Jean Pormanove élő közvetítés közben halt meg.

A 46 éves streamer élő adásban hunyt el / Fotó: Facebook

A streamer halála előtt, több napos kínzást szenvedett el

Graven, akit rajongói gyakran csak „JP”-ként emlegettek, jelentős követőtábort épített fel a Twitchen és a TikTokon. Tartalmai a hagyományos videojátékoktól egészen az extrém kihívásokig terjedtek. Hírhedtté vált különösen vitatott alvásmegvonási kísérletei miatt, amelyek során bántalmazták, megalázták és rosszul bántak vele. A hatóságok hétfő reggel 10 óra körül érkeztek otthonába, ahol tragikus módon holtan találták az ágyában, miután tíz napnyi kínzást, alvásmegvonást és mérgező anyagok bevételét szenvedte el.

Halálhírét egy másik tartalomkészítő, Naruto erősítette meg, aki több videóban is együtt szerepelt Pormanove-val. A nézők aggodalmukat fejezték ki a közösségi médiában, amikor élő adása hirtelen megszakadt a Kick platformon. Sokan a Black Mirror című sorozathoz hasonlították a történteket.

A LadBible információi szerint a közvetítésekben extrém fizikai erőszak és alvásmegvonás is szerepelt. Egy másik streamer a kamerán keresztül próbálta felébreszteni Pormanove-ot, sikertelenül, majd leállította az adást.

Halála után Clara Chappaz, Franciaország mesterséges intelligenciáért és digitális ügyekért felelős miniszterhelyettese az X-en ezt írta:

Jean Pormanove hónapokon keresztül megalázva és bántalmazva volt a Kick platformon élő adásokban. Igazságügyi vizsgálat indult. Felvettem a kapcsolatot az Arcommal és jelentést tettem a Pharosnál. Megkerestem a platform üzemeltetőit is magyarázatért

Korábbi streamjeiben Pormanove-ot látták, ahogy tárgyakat dobnak rá, lefogják, erőszakkal etetik, sőt a földre teperik.

Egy férfi halálát állapítottuk meg egy szobában, amelyet élő videojáték-közvetítésekhez béreltek

- erősítette meg az ügyészség.

A Mediapart szerint Naruto és egy másik streamer, Safine már januárban őrizetbe került a „sérülékeny személyek elleni erőszak” gyanújával. A kihallgatásra a Le Parisien egyik jelentése után került sor, amely arról számolt be, hogy Pormanove-ot és egy másik, fogyatékkal élő influenszert élő adásban aláztak meg. Mindketten tagadták a vádakat.