Tragikus sorsa lesz a rajongók szerint a Stranger Things egyik szereplőjének

Beindultak a rajongói találgatások, vajon mi vár Hawkins városának hőseire, miután utat tört magának a Hellyel lefelé a valódi világba. A Stranger Things mindent lezáró, epikusnak ígérkező ötödik és egyben utolsó évada arra is választ adhat, mi történt a kilenc évvel ezelőtti első szezonban Will-lel, az emlegetett Hellyel lefelében, és miért érzi még mindig annak pulzálását és akaratát.

9 éves titokra kaphatunk választ Willről a Stranger Things utolsó részeiben (Fotó: Netflix)

Kiderül a Stranger Things titok

A screenrant.com streamer-rajongói oldal szerint a trailer egyértelműen azt sugallja, hogy végre pontosan kiderül, mi történt Will-el a Hellyel lefelében, ugyanis az utóbbi évadokban erre pontos választ nem kaptunk. Az előzetes azt is sugallja, hogy főgonosz Vecna karakterével is valamiféle kapcsolata lehet a tinifiúnak, ami drámai végkifejlethez vezethet.

Willnek a Hellyel lefelében töltött ideje és a közvetlen kitettség ennek a környezetnek valami többet adhatott, mint egy pszichikai kapcsolatot a Hellyel lefelével

– áll szakértő rajongók kommentjében.

A Hellyel lefelé további titkokat rejt (Fotó: Netflix)

Ha ez igaz, könnyen lehet, hogy Willnek valójában hasonló ereje lesz, mint Vecnának és Tizinek, ami drámai perceket eredményezhet a nagy végső összecsapásban, ami sokak szerint a fiú életébe fog kerülni. A válaszra még hónapokat kell várnunk, de milliók gondolják hasonlóképpen a történet végét.

Vecna szerelme a Stranger Thingsben

A másik teóriát a Londonban és New Yorkban látható színpadi előadás indította el. A Stranger Things: The First Shadow Vecna eredettörténetét mutatja be, ahol kiderült, hogy a fiatal fiúnak volt egy szerelme az ötvenes években, és egy helyre járt iskolába a tinédzser Joyce-al és Hooperrel. A kívülálló Patty-vel közel kerülnek egymáshoz, ám a hatalmas erejével majdnem megöli a lányt, akit a szülei elvisznek Hawkinsból. A színdarab rajongói szerint a lány is visszatérhet most már középkorú nőként, és felveheti a Vecna elleni harcot.

Winona Ryder is újra felveszi a harcot Joyce szerepében (Fotó: Netflix)

Stranger Things háromrészes finálé

Pár hónap múlva kiderül minden titok, addig is érdemes felidézni a Stranger Things első 4 évadát, ami a Netflix kínálatában érhető el. És, hogy a Stranger Things ötödik évad mikor érkezik? Az első négy része november 25-én, a második etap december 25-én, a grandiózus befejező rész pedig december 31-én robban be a streaming szolgáltatón.