/Nem csak a 20 éves gamereké a világ

Shirley Curry története egyedi és különleges, azonban az esport világában is lehet találni hasonló korosztályból érkező gamereket. 2017-ben, a svédországi DreamHack Winter Counter-Strike versenyén bukkant fel a Silver Snipers csapata, amelyben csak és kizárólag nyugdíjas nagypapák és nagymamák lőtték szitává az ellenfelet a virtuális pályákon. Az “Ezüst Mesterlövészek” legfiatalabb tagja akkor 62 éves, a legidősebb 81 éves volt. Az edzői székben Tommy “Potti” Ingemarsson foglalt helyet, aki korábban profi esportolóként kereste a kenyerét, valamint ő volt az, aki megalapította az egyik legnagyobb múltra visszatekintő szervezetet, a több videjótáékban is szép sikereket elérő Ninjas in Pyjamast (Pizsamás Nindzsák).