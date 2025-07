Hoppá! Pamela Anderson megcsókolta Liam Neesont a vörös szőnyegen

Megkezdődtek a Csupasz Pisztoly 2025-os remake-jének premiervetítései. Pamela Anderson azonban ezúttal nemcsak elegáns megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. Az 58 éves színésznő a vörös szőnyegen nyomott csókot a 73 éves Liam Neeson arcára.

Pamela Anderson nem bírt magával a Csupasz Pisztoly brit premierjén, arcon csókolta Liam Neesont

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Pamela Anderson megcsókolta Liam Neesont a vörös szőnyegen

A Cineworld Leicester Square méltó helyszíne volt a Csupasz Pisztoly brit premierjének. A vörös szőnyeges eseményen Pamela Anderson is tiszteletét tette. Az 58 éves Baywatch sztár azonban most nemcsak az elegáns külsejével hívta fel magára a figyelmet. Pamela Anderson mindenkinek meglepetést okozott, amikor arcon csókolta filmbeli szerelmét, Liam Nessont. A kacér pillanatot sikerült lefotózni, hiszen pont együtt pózoltak a kamerának. A csókot leszámítva is úgy tűnt, hogy közel állnak egymáshoz, hiszen az Elrabolva filmek főhőse a fotózás alatt végig átkarolta a színésznőt.

Mindketten odaáig vannak egymásért

Pamela Anderson a csók után szavakkal is kifejezte érzéseit a férfival szemben. Az Entertainment Weekly-nek adott interjúban úgy nyilatkozott a 73 éves színészről, hogy:

Szerintem örök barátot találtam Liamben… Mély és szeretetteljes a kapcsolatunk.

De nemcsak a Baywatch sztár rajong ennyire a színésztársáért. Ugyanis Liam Neeson sem rejtette véka alá érzelmeit. Egy októberi interjúban bevallotta, hogy őrülten szerelmes Pamelába, és elismerte, hogy mennyire nagyszerű dolgozni vele, vicces, alázatos, nem nagy egójú. Továbbá hozzátette, hogy Pamela Anderson vicces, kedves és rendkívül profi.

Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly remake-jében Liam Neeson szerelmét alakítja

(Fotó: Frank Masi/Northfoto)

A filmvásznon is megvan közöttük a kémia

2025. augusztus 7-én érkezik hazánkba a Csupasz Pisztoly 2025-ös remake-je. A film maga a klasszikus szellemben készült és ez a negyedik rész, amely a Csupasz Pisztoly franchise-nak folytatása. A komédia újragondolásában Liam Neeson Frank Drebin Jr.-t alakítja majd, amíg Pamela Anderson a férfi szerelmeként, Beth-ként veszi magára a kamerák figyelmét. A vörös szőnyeges csók azonban azért is érdekes, mert mindkét színész többször beszélt arról, hogy mennyire élvezték a közös munkát. Pamela Anderson például elárulta, hogy Liam Neeson a forgatáson kedves gesztusokat tett irányába, például odaadta a kabátját, amikor a színésznő fázott. A Baywatch sztár pedig még kenyeret is sütött neki.