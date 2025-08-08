Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
8.8. az Oroszlánkapu kódjai – 3 sztár, akik az isteni küldetés kódjával születtek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 07:21
Minden évben, augusztus 8-án különleges energiák járják át a lelkünket: megnyílik egy misztikus égi kapu, melyet a spirituális hagyományokban Oroszlánkapunak neveznek. A Nap még az Oroszlán jegyében jár, és ezen a napon együtt áll a Szíriusszal, az „Isteni Fény Csillagával”. Az Oroszlán jegy tüzes, bátor energiái ilyenkor felerősödnek, és magasabb rendű sors aktiválásának lehetőségét hordozzák azok akik az Oroszlánkapu kódjával születtek.
Mindezt kiegészíti a számok ereje, hiszen a dupla 8-as (8.8) a karma, az isteni rend és a manifesztáció aranykulcsát adja a kezünkbe. Ez az időpont mindannyiunkra intenzíven hat, azonban különösen jelentős azok számára, akik épp ezen a napon születtek – ők maguk is egyfajta „sorskapuval” érkeztek erre a világra. Személyiségükben, életútjukban ott rejlik egy mélyebb kód: a belső Nap fényének teremtő energiáját hordozzák az Oroszlánkapu kóddal születettek.

Oroszlánkapu kódja, asztrológia, ezotéria
Az Oroszlánkapu kódja 3 híresség életére is nagy hatással van. 
Fotó: Cris Foto

Bemutatunk három hírességet, akik augusztus 8-án születtek – és akik életük során különböző módon tükrözik az Oroszlánkapu kód erejének archetípusait:

Shawn Mendes (1998. 08. 08.)

A fiatal kanadai zenész-énekes nem csupán világsikerű dalaival, hanem érzékeny lelkületével is milliókat inspirál. Már tinédzserként is ösztönösen kapcsolódott mások érzelmi világához, dalai pedig szinte gyógyító frekvencián mozognak, a szívből való kifejezés vágyával átitatva.

Születése napja – 8.8 – már önmagában is egy spirituális pecsét, de az idei esztendő még kiemelkedőbb lehet számára: 2025. aug. 8-án a 7-es személyes évébe lép, ami jelentős szellemi átalakulást és egy új tudatszintre való belépést ígér neki.

Shawn Mendes most lép abba a korszakába, ahol már nemcsak másokat gyógyít, inspirál a zenéjével, hanem önmagát is hazahívja. Az ő Oroszlánkapujának ereje a szíve hangjaiban rejlik, mely a további kiteljesedés felé vezeti.

Shawn Mendes, Oroszlánkapu kód, horoszkóp
Shawn Mendes is különleges csillagzat alatt született, az Oroszlánkapu kód nála is megjelenik.
Fotó: PA

Roger Federer (1981. 08. 08.)

A tenisz világának koronázatlan királya, akiben sosem volt hivalkodás – csak méltóságteljes jelenlét és profizmus. Federer az alázatos zsenialitás megtestesítője, aki a pályán és azon túl is a belső tartás és elegancia mintaképe maradt.

A 8.8-as születéskód számára mérhetetlen fizikai és szellemi erőt kölcsönzött, mindez nem látványos tűz, hanem a nemes fény formájában jelenik meg. Visszavonulása óta is csendesen, de erőteljesen van jelen a világban. Nemcsak a kiemelt közösségi- és sportrendezvényeket látogatja és támogatja, hanem a Roger Federer Alapítványt (Roger Federer Foundation) is aktívan működteti: ez egy jótékonysági szervezet, melyet Federer még 2003-ban hozott létre Svájcban. Célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítsa a korai oktatáshoz való hozzáférést, főként Svájcban és a Dél‑Afrikai régiókban.

Úgy él, mint egy bölcs Oroszlán, aki már nem a győzelemért, hanem csupán nemes ügyekért harcol.

Az ő életútja azt tanítja, hogy az igazi hatalom nem abban rejlik, amit elérünk, hanem abban, hogy a győzelmeket követően hogyan vagyunk jelen a világban.

Roger Federer, teniszező, sztár, Oroszlánkapu kód
Roger Federer élete sem véletlenül alakult így, a születési ideje meghatározza a sorsát. 
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Dustin Hoffman (1937. 08. 08.)

A mesteri, érzelmes színjátszás egyik legnagyobb legendája egész életében az emberi lélek mélységeit kutatta. Dustin Hoffman filmes karakterei hűen tükrözték a színész lelkivilágát: mindig az önazonosság keresésének drámáját jelenítették meg, az esendő, sebezhető, valódi „ embert”.

A 8.8-as születési kód nála az önmegismerés beavatási útját jelöli. Művészete egyfajta karmikus szolgálat, hiszen tükröt tart a nézőknek, hogy megláthassák benne saját árnyékukat, harcaikat és fényüket.

Hoffman élete az Oroszlánkapu egyik legmélyebb aspektusát hordozza: az önazonossághoz szükséges bátorságot, hogy ne szerepet játsszunk, hanem önmagunk legigazabb verzióját éljük meg – akár a színpadon, akár az életben.

Dustin Hoffman, sztár, színész, Oroszlánkapu kód
Dustin Hoffmanannyira szerencsés csillagzat alatt született, hogy 2 Oscar-díjat is nyert. 
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Az Oroszlánkapu üzenete mindannyiunknak

Ez az időszak különleges lehetőséget kínál a tudatos önfejlesztésre, és manifesztációra. Aki most bátran, őszintén belenéz a saját szívébe, és követni meri a valódi vágyait, azt az univerzum ereje támogatja az útján.

Elevenítsd fel Dustin Hoffman egyik leghíresebb alakítását az alábbi videóval:



 

