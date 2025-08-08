8.8. az Oroszlánkapu kódjai – 3 sztár, akik az isteni küldetés kódjával születtek

Mindezt kiegészíti a számok ereje, hiszen a dupla 8-as (8.8) a karma, az isteni rend és a manifesztáció aranykulcsát adja a kezünkbe. Ez az időpont mindannyiunkra intenzíven hat, azonban különösen jelentős azok számára, akik épp ezen a napon születtek – ők maguk is egyfajta „sorskapuval” érkeztek erre a világra. Személyiségükben, életútjukban ott rejlik egy mélyebb kód: a belső Nap fényének teremtő energiáját hordozzák az Oroszlánkapu kóddal születettek.

Az Oroszlánkapu kódja 3 híresség életére is nagy hatással van.

Bemutatunk három hírességet, akik augusztus 8-án születtek – és akik életük során különböző módon tükrözik az Oroszlánkapu kód erejének archetípusait:

Shawn Mendes (1998. 08. 08.)

A fiatal kanadai zenész-énekes nem csupán világsikerű dalaival, hanem érzékeny lelkületével is milliókat inspirál. Már tinédzserként is ösztönösen kapcsolódott mások érzelmi világához, dalai pedig szinte gyógyító frekvencián mozognak, a szívből való kifejezés vágyával átitatva.

Születése napja – 8.8 – már önmagában is egy spirituális pecsét, de az idei esztendő még kiemelkedőbb lehet számára: 2025. aug. 8-án a 7-es személyes évébe lép, ami jelentős szellemi átalakulást és egy új tudatszintre való belépést ígér neki.

Shawn Mendes most lép abba a korszakába, ahol már nemcsak másokat gyógyít, inspirál a zenéjével, hanem önmagát is hazahívja. Az ő Oroszlánkapujának ereje a szíve hangjaiban rejlik, mely a további kiteljesedés felé vezeti.

Roger Federer (1981. 08. 08.)

A tenisz világának koronázatlan királya, akiben sosem volt hivalkodás – csak méltóságteljes jelenlét és profizmus. Federer az alázatos zsenialitás megtestesítője, aki a pályán és azon túl is a belső tartás és elegancia mintaképe maradt.

A 8.8-as születéskód számára mérhetetlen fizikai és szellemi erőt kölcsönzött, mindez nem látványos tűz, hanem a nemes fény formájában jelenik meg. Visszavonulása óta is csendesen, de erőteljesen van jelen a világban. Nemcsak a kiemelt közösségi- és sportrendezvényeket látogatja és támogatja, hanem a Roger Federer Alapítványt (Roger Federer Foundation) is aktívan működteti: ez egy jótékonysági szervezet, melyet Federer még 2003-ban hozott létre Svájcban. Célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítsa a korai oktatáshoz való hozzáférést, főként Svájcban és a Dél‑Afrikai régiókban.