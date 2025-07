Ő Shawn Mendes ritkán látott húga: mutatjuk a 21 éves, gyönyörű Aaliyah-t!

A barna hajú, 21 éves szépség már kész nő, így nem meglepő, hogy egyre nagyobb figyelem övezi. Shawn Mendes nevét ország-világ ismeri, húga azonban csak most kezd reflektorfénybe kerülni. A 2015-ös Stitches című számával Shawn Mendes meghódította a világot, egy csapásra hatalmas rajongótábora lett és a slágerlisták élét is a magáénak tudhatta. A dal a nemzetközi popszíntér egyik legnagyobb slágerévé nőtte ki magát. Shawn személyiségéért és sármjáért milliók kezdtek rajongani. Érzékenysége, hiteles dalszövegei és természetes kisugárzása miatt a nők kedvencévé vált és a férfiak is gyakran követik stílusát vagy karrierútját.

Shawn Mendes igazi világsztár, húga azonban csak most kezd a reflektorfénybe kerülni Fotó: AFP

Interjúiban mutatott őszintesége, közvetlensége és nyitottsága csak növeli népszerűségét. Családi háttere és családtagjai sosem tartoztak a reflektorfénybe, egészen mostanáig. Családjuk Portugáliából és Angliából származik , szülei Torontóban nevelték fel őt és Aaliyah-t. Húgával az énekes mindig szoros kapcsolatot ápolt, interjúiban is szeret mesélni a családdal kapcsolatos szoros kötelékéről.

Szülei szerettek földhözragadt értékeket átadni a gyerekeknek, és Shawn bár eszméletlenül híres lett, sosem feledte el, honnan jött. Sztársága ellenére Shawn mindig odafigyelt húgára, és arra, hogy megtalálja a számára kikövezett életutat.

Shawn Mendes húga, Aaliyah Mendes

Aaliyah Mendes 21 éves, és bátyjához hasonlóan ő is a reflektorfényben nőtt fel, de más utat választott magánk. Kamaszéveiben aktív közösségi média életet élt, különösen a Vine-, vagy későbbi nevén TikTok-generáció körében. Aaliyah saját életútját követi, és bár büszke bátyjára, nem szeretne az árnyékában élni.

Ennek érdekében az egyetem elvégzését tartotta prioritásnak, jelenleg kommunikációs- és médiatanulmányokat folytat, és ezzel párhuzamosan kreatív projekteken dolgozik. Aaliyah tudatos közösségi életet él és jóval visszafogottabb bátyjánál, de testvéri kapcsolatuk szoros és szeretetteljes. A közösségi médiában már többször is megosztottak egymásról gyerekkori vagy közös fotót, amiből látszik, hogy nem csak testvérek, hanem legjobb barátok is.