Ezt mondta Iszet Boszorkány Szegedi Fecsó és Géczi Bea kibéküléséről

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 03:00
Géczi Bea hétfő este jelentette be, hogy véglegesen szakított két kisfia édesapjával. Szegedi Fecsó és exe már nem először mondtak búcsút egymásnak és Iszet Boszorkány szerint nem is utoljára. A főpapnő szerint, a sztárpár kapcsolata elrendeltetett, csak meg kell tanulniuk jól szeretni egymást. Hogy mire gondolt pontosan a boszi, azt a Borsnak árulta el.
A sztáranyuka hétfőn közösségi oldalán jelentette be: hónapok óta szakítottak a népszerű üzletemberrel. Szegedi Fecsó és Géczi Bea kapcsolata mindig is viharos volt, már nem először mentek szét, kíváncsiak voltunk, hogy Iszet Boszorkány mit lát, van-e jövője még ennek a se veled, se nélküled kapcsolatnak. 

Szegedi Fecsó
Szegedi Fecsó párja évekig Géczi Bea volt, két gyermekük született (Fotó: Instagram)

Iszet Boszorkány szerint Szegedi Fecsó és Bea kapcsolata elrendeltetett

Az Instagramon közzétett történetében Géczi Bea megerősítette: többé nem alkotnak egy párt második és harmadik fia édesapjával. Szegedi Fecsó exe nemcsak a szakítás tényét osztotta meg követőivel, de a döntés okát sem titkolta: nem tudja elfogadni azt az életmódot, amit az üzletember képvisel. 

El sem tudták volna kerülni a szakítást – mondta Iszet Boszorkány főpapnő, miután a szellemvilág segítségét kérte. 

Sok vitát látok, átvágásokat, simliskedést mindkét részről. Sőt azt is látom, hogy idegen energiák, más emberek is belejátszottak abba, hogy ide jutottak és a gyerekek miatt sok volt a feszültség. Azért kellett szakítaniuk, mert kellett nekik ez a lezárás, hogy utána egy új életszakaszba lépjenek. Meg azért kell külön lenniük, hogy gondolkodjanak, ki, milyen hibát vétett. De 97 százalékban látom, hogy ki fognak békülni, új perspektívára fog épülni a kapcsolatuk, persze csak ha tesznek érte!

Szegedi Fecsó
Iszet Boszorkány úgy látja, Szegedi Fecsó gyermekei miatt is volt feszültség  (Fotó: Iszet Boszorkány)

„Hosszú jövő áll előttük”

Iszet Boszi szerint eddig Szegedi Fecsó és Géczi Bea nem tudták jól szeretni egymást.

Az a baj, hogy meg akarták mindig mutatni a másiknak, hogy ki az erősebb, csúnyán bántak egymással. Meg kell tanulniuk jól szeretni a másikat, hogy nem egymást el kell taposni, hanem egymást építeni kell. Azt is meg kell tanulniuk, hogy mi az apaság, mi az anyaság! Ha ezeket megtanulják és újra egymásra találnak, akkor egy nagyon szép és hosszú kapcsolatuk lesz!

 

