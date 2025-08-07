Molnár Anikó drasztikus lépésre szánta el magát, újra kés alá fekszik: „Be vagyok sz.rva!”

Az egykori A Nagy Ő az elmúlt évtizedekben folyamatosan küzdött a súlyával, ugyanis sokáig nem érezte jól magát a bőrében. Molnár Anikó korábban már megszabadult 27 kilótól, azonban azok valamiért mindig visszamásztak. Egyszer még zsírleszívásnak is alávetette magát, de most úgy látszik, újabb műtétre van szüksége.

Molnár Anikó Onlyfans-karrierje miatt teszi ki magát újabb két beavatkozásnak (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó fogyása miatt fekszik műtőasztalra

Most az elmúlt időszakban már 18 kilótól szabadultam meg, viszont közel 50 évesen már meglátszik a bőrömön a fogyás. Eddig is voltak nagy fogyásaim, azonban korábban sosem látszott ennyire. Továbbá mivel úgymond a testemből élek, többször is kaptam olyan visszajelzést a fotósomtól munka közben, miszerint látszik, hogy kifogytam a bőrömből

– kezdte a Borsnak a felnőtt tartalmakat gyártó modell.

Molnár Anikó OF-modellként muszáj, hogy tökéletes testet villantson

„Úgyhogy eldöntöttem, hogy megműttetem a hasamat. Illetve a cicimen is látszik a fogyás és a munkám miatt nem engedhetem meg, hogy ne legyen tökéletes a testem. Már az orvossal is megbeszéltem, hogyha a hasamat is megműti, akkor már egy altatás alatt a mellemen is végezzen beavatkozást, mert előbb-utóbb úgyis meg kéne műteni azt is” – folytatta.

Molnár Anikó azt is elárulta, hogy több plasztikai sebésznél is megfordult, mire megtalálta a számára legmegfelelőbb szakembert. Az említett orvosnál pedig a műtét időpontját is lefixálta, így jövő héten kedden fekszik majd kés alá. Az egykori valóságshow-sztár eddig már négyszer esett át mellplasztikán, így már valamelyest hozzá van szokva a műtétekhez, mégis kicsit tart az előtte álló beavatkozástól.

Molnár Anikó fiatalon is arra vágyott, hogy tökéletes legyen a teste

(Fotó: NAGY KRISZTIÁN / BACSA PÉTER)

A műtét miatt elesik a munkától Molnár Anikó 2025 második felében

„Hasplasztikám még nem volt, zsírleszívásom már igen, de azért az más. Úgyhogy egy icipicit be vagyok sz.rva, de leginkább az altatástól. Viszont úgy voltam vele, hogy akkor egyszerre fájjon a kettő, és egyszerre legyek bekötve hat hétig. Úgyhogy most emiatt rendkívül feszített tempójú az életem, mert előre kell gyártanom tartalmakat például az Onlyfans-oldalamra, mert a műtét után hat hétig nem lesz a legjobb állapotban a cicim és a hasam. A műtét utáni első egy-két hétben pedig még vezetni se fogok tudni nagyon, úgyhogy most a héten kell elintéznem nagyon sok teendőt” – zárta a beszélgetést Molnár Anikó.