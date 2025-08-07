Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Molnár Anikó drasztikus lépésre szánta el magát, újra kés alá fekszik: „Be vagyok sz.rva!”

plasztika
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 11:00
Molnár Anikófogyásműtét
Az erotikus tartalomgyártó már sok műtéten esett át, de ez most más lesz. Mivel Molnár Anikó egyszerre plasztikáztatja a hasát és a mellét, emiatt kissé izgul.
H. L.L.
A szerző cikkei

Az egykori A Nagy Ő az elmúlt évtizedekben folyamatosan küzdött a súlyával, ugyanis sokáig nem érezte jól magát a bőrében. Molnár Anikó korábban már megszabadult 27 kilótól, azonban azok valamiért mindig visszamásztak. Egyszer még zsírleszívásnak is alávetette magát, de most úgy látszik, újabb műtétre van szüksége.

Molnár Anikó
Molnár Anikó Onlyfans-karrierje miatt teszi ki magát újabb két beavatkozásnak (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó fogyása miatt fekszik műtőasztalra

Most az elmúlt időszakban már 18 kilótól szabadultam meg, viszont közel 50 évesen már meglátszik a bőrömön a fogyás. Eddig is voltak nagy fogyásaim, azonban korábban sosem látszott ennyire. Továbbá mivel úgymond a testemből élek, többször is kaptam olyan visszajelzést a fotósomtól munka közben, miszerint látszik, hogy kifogytam a bőrömből

– kezdte a Borsnak a felnőtt tartalmakat gyártó modell.

Molnár Anikó OF-modellként muszáj, hogy tökéletes testet villantson

Úgyhogy eldöntöttem, hogy megműttetem a hasamat. Illetve a cicimen is látszik a fogyás és a munkám miatt nem engedhetem meg, hogy ne legyen tökéletes a testem. Már az orvossal is megbeszéltem, hogyha a hasamat is megműti, akkor már egy altatás alatt a mellemen is végezzen beavatkozást, mert előbb-utóbb úgyis meg kéne műteni azt is” – folytatta.

Molnár Anikó azt is elárulta, hogy több plasztikai sebésznél is megfordult, mire megtalálta a számára legmegfelelőbb szakembert. Az említett orvosnál pedig a műtét időpontját is lefixálta, így jövő héten kedden fekszik majd kés alá. Az egykori valóságshow-sztár eddig már négyszer esett át mellplasztikán, így már valamelyest hozzá van szokva a műtétekhez, mégis kicsit tart az előtte álló beavatkozástól.

Molnár Anikó
Molnár Anikó fiatalon is arra vágyott, hogy tökéletes legyen a teste 
(Fotó: NAGY KRISZTIÁN / BACSA PÉTER)

A műtét miatt elesik a munkától Molnár Anikó 2025 második felében

Hasplasztikám még nem volt, zsírleszívásom már igen, de azért az más. Úgyhogy egy icipicit be vagyok sz.rva, de leginkább az altatástól. Viszont úgy voltam vele, hogy akkor egyszerre fájjon a kettő, és egyszerre legyek bekötve hat hétig. Úgyhogy most emiatt rendkívül feszített tempójú az életem, mert előre kell gyártanom tartalmakat például az Onlyfans-oldalamra, mert a műtét után hat hétig nem lesz a legjobb állapotban a cicim és a hasam. A műtét utáni első egy-két hétben pedig még vezetni se fogok tudni nagyon, úgyhogy most a héten kell elintéznem nagyon sok teendőt” – zárta a beszélgetést Molnár Anikó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu