Michael Jackson feleségül akarta venni Brooke Shieldset! Lerántjuk a leplet a titkairól!

Brooke Shields nevét szinte mindenki ismeri – és nem véletlenül. Az amerikai színésznő, modell és producer már gyerekként berobbant a köztudatba, és azóta is megkerülhetetlen alakja Hollywoodnak. A kék lagúna című romantikus kalandfilm tette világhírűvé, ahol természetes szépsége, bájos ártatlansága és tehetsége egyszerre ragadta magával a közönséget. De Shields nem csupán egyetlen szereppel írta be magát a filmtörténelembe: olyan alkotásokban tűnt fel, mint a Drágán add a rétedet, a Menyasszony anyja vagy a Gyilkos arany. Emellett komédiákban és drámákban is megállta a helyét, bizonyítva, hogy nemcsak a külseje, hanem a színészi kvalitásai miatt is érdemes őt ünnepelni. Színészi karrierje mellett pedig Brooke az egyike azoknak, akik stílusukkal és kisugárzásukkal évtizedeken át inspirálták a nőket szerte a világon.

Brooke Shields filmek tekintetében korán kezdte: 12 évesen forgatott először (Fotó: Jeffrey Mayer)

Brooke Shields fiatalon tört be a filmiparba

Hihetetlen belegondolni, de Brooke Shields május 31-én ünnepli 60. születésnapját! A még mindig ragyogó sztár időtálló eleganciájával és pozitív kisugárzásával ma is ugyanolyan elbűvölő, mint pályája kezdetén. Ő a tökéletes példa arra, hogyan lehet méltósággal, természetességgel és önazonossággal végigjárni a hollywoodi karriert.

Brooke Shields 2025-ben is kirobbanó formában van (Fotó: Anthony DelMundo / MEGA)

Brooke Shields karrierje generációkat érint

A 60. születésnap remek alkalom arra, hogy visszatekintsünk Brooke Shields ikonikus karrierjére – mi pedig nem is hagyjuk ezt szó nélkül! A kerek évforduló alkalmából összegyűjtöttünk róla 5 érdekességet, amit még a legnagyobb rajongók közül is kevesen tudnak. Hogy gyereksztárként miben szerepelt először, milyen meglepő diplomát szerzett, vagy milyen hírességgel járt együtt, az mind kiderül a cikkből. És ha már nosztalgiázunk, egy különleges galériában felelevenítjük a legemlékezetesebb filmszerepeit is – a szőke hajú tinilánytól egészen a stílusos felnőtt nőig.

Rengetegen rajongtak érte (Fotó: archív)

Brooke Shields Michael Jackson felesége lehetett volna

12 évesen vált híressé: A kék lagúna előtt a Pretty Baby című filmben játszotta el egy prostituált lányát, ami hatalmas botrányt kavart. Évekig közeli barátja volt Michael Jackson, aki pedig azt nyilatkozta, hogy ha valaha is megházasodik, akkor Shields lesz a felesége. A Princeton Egyetemen szerzett diplomát irodalomból, és diplomamunkáját a francia irodalom nagyjairól írta. Elutasította Superman szerelemét! Christopher Reeve színész (az egykori Superman) őrülten szerelmes volt Brooke-ba, de ő nem viszonozta az érzéseit. Többször küzdött a depresszióval, különösen szülés utáni depresszióval, amiről nyíltan is beszélt és könyvet is írt, hogy segítsen más nőknek.

