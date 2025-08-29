Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Közös ágyon osztozott Heidi Klum és lánya Velencében

Heidi Klum
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 09:55
Velencei FilmfesztiválLeni Klumfotó
Az anya-lánya duó úgy néz ki, mindent együtt csinál.
B. V.
Mint arról korábban beszámoltunk, elkezdődött a Velencei Filmfesztivál, ahol A-listás sztárok és sztármodellek tették tiszteletüket már az első napon. Bár a külföldi sajtó szerint is Palvin Barbi volt az egyik legragyogóbb, nem lehet elmenni a Klum család mellett sem. Heidi Klum ugyanis lányával, Lenivel együtt lépett a vörösszőnyegre, ráadásul ugyanolyan ruhában. Annyi különbséggel, hogy míg lánya feketében volt, addig ő krém színű ruhában tündökölt. Az eseményt követően pedig jöhetett a jól megérdemelt pihenés, azonban Leni Instagram-posztjának tanulsága szerint az anya-lánya páros ott sem vált szét, hanem egy ágyon osztoztak. 

82nd Venice International Film Festival 2025 - 'La Grazia' Opening Night Gala Premiere
Még az ágyban is együtt fekszenek. Fotó: ZUMAPRESS.com

Jó éjt Velence

 - jelentkezett be szállodai szobájukból a fiatal modell, akin Heidihez hasonlóan csupán egy kigombolt, szexi, szatén pizsama volt a még nap során viselt glamour smink és frizura mellett. S habár néhány rajongójának elnyerte tetszését a fotó, több követője ismét megjegyezte neki, talán túlzás, amit művelnek:

Furcsa és helytelen. Miért próbálják normalizálni az egészet?

 - tették fel nekik a kérdést, míg más egy szóval jellemezte a látottakat:

Nyugtalanító. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
