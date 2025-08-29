Közös ágyon osztozott Heidi Klum és lánya Velencében

Mint arról korábban beszámoltunk, elkezdődött a Velencei Filmfesztivál, ahol A-listás sztárok és sztármodellek tették tiszteletüket már az első napon. Bár a külföldi sajtó szerint is Palvin Barbi volt az egyik legragyogóbb, nem lehet elmenni a Klum család mellett sem. Heidi Klum ugyanis lányával, Lenivel együtt lépett a vörösszőnyegre, ráadásul ugyanolyan ruhában. Annyi különbséggel, hogy míg lánya feketében volt, addig ő krém színű ruhában tündökölt. Az eseményt követően pedig jöhetett a jól megérdemelt pihenés, azonban Leni Instagram-posztjának tanulsága szerint az anya-lánya páros ott sem vált szét, hanem egy ágyon osztoztak.

Még az ágyban is együtt fekszenek. Fotó: ZUMAPRESS.com

Jó éjt Velence

- jelentkezett be szállodai szobájukból a fiatal modell, akin Heidihez hasonlóan csupán egy kigombolt, szexi, szatén pizsama volt a még nap során viselt glamour smink és frizura mellett. S habár néhány rajongójának elnyerte tetszését a fotó, több követője ismét megjegyezte neki, talán túlzás, amit művelnek:

Furcsa és helytelen. Miért próbálják normalizálni az egészet?

- tették fel nekik a kérdést, míg más egy szóval jellemezte a látottakat: