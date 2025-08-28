Dögös világsztárokkal vonult a vörös szőnyegen Palvin Barbi — Galéria

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 28. 16:36
Óriási sajtófigyelem mellett elindult a legnagyobb európai filmes szemle. Az idei Velencei Filmfesztivál első napja igencsak erős vendégnévsorral büszkélkedhet: Palvin Barbi, Heidi Klum, Cate Blanchett és sokan mások.

Az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztivál hivatalosan augusztus 27-én indult, és szeptember 6-ig tart. Az esemény a szokásokhoz híven igazi sztárparádéval nyílt meg, a vörös szőnyeg megannyi hírességet felvonultatott a reflektorok és kameravakuk fényárjában. A sztárkavalkádban megjelent a csodás magyar modell, Palvin Barbi, a színész klasszis Cate Blanchett, valamint Heidi Klum a szintén szupermodell lányával, Leni Klummal.

Palvin Barbi
Palvin Barbi Velencei Filmfesztiválon bemutatott ruhája is kiválóan állt rajta (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Palvin Barbi feketében hódított

A nyitó eseményen voltak igazán bátor szabású ruhák, ugyanis négyen — nevesen Heidi Klum, Leni Klum, Emi Renata és Palvin Barbara — az Intimissimi fehérneműiből átalakított ruhadarabokban jelentek meg a kamerák előtt. A vonzó settingben a magyar csillag, Barbi elkáprázta a közönséget fekete, csipkézett textilcsodájával, aminek a szoknyája lágyan borult a modell lábaira. Palvin Barbi endometriózis műtétje után még lábadozik, de ennek nyoma sem volt a megjelenésén.

A Klum hölgyek megkapó, összepasszoló estélyikben vonultak fel. Mutatós öltözékük kihangsúlyozta nőiességüket, a krémszínű és fekete ruháik kontrasztja is remek összhangot termetett az anya-lánya páros között. A 21 éves Leni Klum pedig láthatóan a sikerei ellenére is ugyanaz a szerény, visszafogott lány maradt, mint a modellkarrierje előtt. Meg sem próbált nagyon kitűnni anyukája mellett, miközben Heidi úgy uralta az eseményt, mint egy hadvezér a csatateret.

82nd Venice International Film Festival 2025 - 'La Grazia' Opening Night Gala Premiere
Heidi Klum és Leni Klum bájosak egymás mellett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A modellek mellett a színművészek sem maradtak alul divatérzék terén. Tilda Swinton hozta a tőle megszokott androgün imázst, tekintélyparancsoló eleganciával mutatta meg magát Velencében. A színésznő egyébként szeptember 9-én jön a Ballad of a Small Player című új filmjével Colin Farrell mellett.

82nd Venice International Film Festival
Tilda Swinton magához képest visszafogott volt (Fotó: picture alliance / dpa)

Cate Blanchett, A Gyűrűk Ura és a Ne nézz fel! sztárja egy igazán bevállalós, mély dekoltázsú ruhával jelent meg, ami kiemeli, hogy az 56 éves Oscar-díjas színésznő szépségén egyszerűen nem fog az idő.

Cate Blanchett színésznő a Squid Game után ismét a figyelem középpontjában volt (Fotó: Mickael Chavet)

A 82. Velencei Filmfesztivál vörös szőnyeges felvonulása igazi sztárdömping volt, amiből egy képösszeállítást gyűjtöttünk — csak kattintsunk rá! 

Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - evening 1 - opening red carpet - In the photo Emi Renata
Barbara Palvin attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Evening 1 - Opening Red Carpet - Pictured: Heidi Klum
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Evening 1 - Opening Red Carpet. Pictured: Leni Klum
Paolo Sorrentino and Toni Servillo attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Francis Ford Coppola and Werner Herzog attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Tilda Swinton attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Day 1 - Arrivals at the Excelsior Hotel pier - Pictured: Adam Sandler
Julia Roberts arrive à la 82ème édition du festival international du film de Venise (La Mostra) le 27 août 2025. © Denis Guignebourg / Bestimage Julia Roberts arrives at the 82nd Venice International Film Festival (La Mostra) on 27 August 2025.
Laura Dern arriving at the Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Galéria: 82. Velencei Filmfesztivál vörösszőnyeg pillanatok
1/14
Cate Blanchett a reflektorok ellenfényében

 

