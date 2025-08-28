Dögös világsztárokkal vonult a vörös szőnyegen Palvin Barbi — Galéria

Az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztivál hivatalosan augusztus 27-én indult, és szeptember 6-ig tart. Az esemény a szokásokhoz híven igazi sztárparádéval nyílt meg, a vörös szőnyeg megannyi hírességet felvonultatott a reflektorok és kameravakuk fényárjában. A sztárkavalkádban megjelent a csodás magyar modell, Palvin Barbi, a színész klasszis Cate Blanchett, valamint Heidi Klum a szintén szupermodell lányával, Leni Klummal.

Palvin Barbi Velencei Filmfesztiválon bemutatott ruhája is kiválóan állt rajta (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Palvin Barbi feketében hódított

A nyitó eseményen voltak igazán bátor szabású ruhák, ugyanis négyen — nevesen Heidi Klum, Leni Klum, Emi Renata és Palvin Barbara — az Intimissimi fehérneműiből átalakított ruhadarabokban jelentek meg a kamerák előtt. A vonzó settingben a magyar csillag, Barbi elkáprázta a közönséget fekete, csipkézett textilcsodájával, aminek a szoknyája lágyan borult a modell lábaira. Palvin Barbi endometriózis műtétje után még lábadozik, de ennek nyoma sem volt a megjelenésén.

A Klum hölgyek megkapó, összepasszoló estélyikben vonultak fel. Mutatós öltözékük kihangsúlyozta nőiességüket, a krémszínű és fekete ruháik kontrasztja is remek összhangot termetett az anya-lánya páros között. A 21 éves Leni Klum pedig láthatóan a sikerei ellenére is ugyanaz a szerény, visszafogott lány maradt, mint a modellkarrierje előtt. Meg sem próbált nagyon kitűnni anyukája mellett, miközben Heidi úgy uralta az eseményt, mint egy hadvezér a csatateret.

Heidi Klum és Leni Klum bájosak egymás mellett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A modellek mellett a színművészek sem maradtak alul divatérzék terén. Tilda Swinton hozta a tőle megszokott androgün imázst, tekintélyparancsoló eleganciával mutatta meg magát Velencében. A színésznő egyébként szeptember 9-én jön a Ballad of a Small Player című új filmjével Colin Farrell mellett.

Tilda Swinton magához képest visszafogott volt (Fotó: picture alliance / dpa)

Cate Blanchett, A Gyűrűk Ura és a Ne nézz fel! sztárja egy igazán bevállalós, mély dekoltázsú ruhával jelent meg, ami kiemeli, hogy az 56 éves Oscar-díjas színésznő szépségén egyszerűen nem fog az idő.

Cate Blanchett színésznő a Squid Game után ismét a figyelem középpontjában volt (Fotó: Mickael Chavet)