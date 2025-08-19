Vége! Katy Perry és Justin Trudeau szakított

Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata gyorsabban kihűlt, mint ahogy felröppent a hír róluk. A montreal-i vacsora, a koncert, az esti italok és a romantikus séták ellenére mára teljesen eltávolodtak egymástól.
A nyár egyik legváratlanabb sztárpárosaként robbant be a köztudatba Katy Perry és Justin Trudeau, akiket július végén kaptak lencsevégre egy közös vacsorán Montreal-ban. A Page Six forrásai szerint azonban alig néhány hét elteltével a kapcsolat teljesen kihűlt. A korábbi napi üzenetváltások mára teljesen megszűntek. Egy bennfentes nyilatkozott a friss románcról.
Mindketten elfoglaltak, és egyikük sem keres most komoly kapcsolatot.
Egy másik forrás szerint pedig:
Volt köztük egy kis szikra, de az életük túl bonyolult ahhoz, hogy ebből bármi is kialakuljon.
Minden a montreal-i Le Violon nevű luxusétteremben kezdődött, ahol Katy Perry és Justin Trudeau kettesben vacsoráztak egy eldugott asztalnál. A szemtanúk szerint barátságos, de kötetlen hangulatban beszélgettek, ami közben megosztottak egy homárt, koktélokat iszogattak, és a személyzetet is külön üdvözölték a vacsora végén. A séf szerint nem volt köztük nyilvános érzelemkifejezés, de kétségtelenül élvezték egymás társaságát. A meghitt pillanatról készült képek természetesen villámgyorsan bejárták a világsajtót. A vacsora után azonban nem ért véget a romantikus randevú. Katy Perry és Justin Trudeau az étteremhez közeli helyre, a Mount Royal Park-ba mentek egyet sétálni. A volt kanadai miniszterelnök ott már az énekesnő derekára tette a kezét, és közben együtt sétáltatták Katy Perry kutyáját, Nuggets-et.
Nem sokkal később Justin Trudeau a közönség soraiban bukkant fel Katy Perry koncertjén, a Montreal Bell Centre-ben, ahol az énekesnő több ezer rajongó előtt lépett fel a Lifetimes Tour keretein belül. Justin Trudeau az egyik lányával volt jelen, és a képeket látva nagyon jól érezte magát. Mosolygott, tapsolt, táncolt, sőt, egyes források szerint még a backstage-be is belátogatott. De hiába a közös romantikus programok, a friss románc már a végéhez is ért. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mi volt az oka annak, hogy máris kihűlt a kapcsolat. Elképzelhető, hogy az énekesnőnek túl gyors volt, hiszen nemrég ért véget a kapcsolata Orlando Bloommal. De az is lehet, hogy a volt kanadai miniszterelnöknek volt túl sok a reflektorfény, amit a találkozásuk kapott. Justin Trudeau ugyanis híres arról, hogy magánéletét zártan kezeli.
