Meghalt a magyar kosárlabdázás nagy ikonja

Betegség következtében, 76 éves korában, elhunyt a 146-szoros válogatott játékos, Pálffy Tamás - közölte a hírt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pálffy Tamás 76 évesen, betegség következtében elhunyt. 146-szoros válogatott volt, és szerepelt az 1969-es Európa-bajnokságon 8. helyezett magyar csapatban. 2005-ben beválasztották az elmúlt 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója, a legendák közé. Négyszeres magyar bajnok volt – kétszer a Honvéddal, kétszer a Csepellel szerzett aranyérmet –, 1971-ben és 1972-ben pedig az Év Játékosának választották. Gyászolja hű felesége, fia és annak családja, szeretett unokái, rokonai és számos ismerőse. Nyugodjék békében!
" – búcsúzott a legendás kosárlabdázótól az MKOSZ közleményében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.