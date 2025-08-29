Drámai: magányosan, anyagi nehézségek közepette hunyt el a népszerű zenész

Közel egy éve hunyt el Paul Di’Anno, az Iron Maiden egykori frontembere. A '80-as évek zenei legendája 66 éves korában vesztette életét. Most azonban kiderült, halála előtt rendkívül magányosan élt és anyagi nehézségekkel küzdött. Mint ismeretes, a híres rockzenekar két sikeralbumot is készített vele, azonban drogproblémái miatt feszültség alakult ki közte és az együttes tagjai között, majd el is váltak útjait. Ekkor azonban csak 23 éves volt.

Magányosan teltek utolsó napjai. Fotó: unsplash.com

Paul azonban ezt követően sem hagyott fel a zenéléssel. 2025-ben azonban egy színpadi baleset következtében olyan súlyos térdsérüléseket szenvedett, amelyek miatt tolószékbe kényszerült. Később szepszist is kapott, és hónapokat töltött kórházban. Egy szomszédja szerint holttestére gondozói találtak rá, ők engedték be a mentősöket Paul lakásába, aki magánya ellenére mindig mosolygott szomszédjaira.

Halálát kiadója, a Conquest Music tudatta:

Családja nevében szomorúan erősítjük meg Paul Andrews, művésznevén Paul Di’Anno halálát. Ő énekelte az Iron Maiden korszakalkotó debütáló albumát, valamint a nagy hatású Killers lemezt. Az Iron Maidenből való távozása után Paul Di’Anno hosszú és eseménydús karriert futott be a Battlezone és a Killers zenekarokkal, számos szólólemezzel és vendégszerepléssel. Az utóbbi évek súlyos egészségügyi problémái ellenére, amelyek tolószékbe kényszerítették, Paul továbbra is szórakoztatta rajongóit világszerte: 2023 óta több mint 100 fellépést adott

- idézte a közleményt a Daily Star.