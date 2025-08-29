Az orvos azt mondta minden rendben van: a családi nyaraláson meghalt az édesapa

Egy brit turista, aki Görögországban került lélegeztetőgépre egy biztosítási hiba miatt, elhunyt – ezáltal családjára hatalmas, több millió forintos költség maradt.

A háziorvosa nem vette észre, hogy rákja van. Fotó: GoFundMe/Help get dad back from Athens to uk.

A 67 éves autószerelő, Alan Kirby – ahogy családja megerősítette – szepszis miatt életét vesztette hétfőn. A családapa a vacsoránál jelentkező oldali fájdalmat először lényegtelennek gondolta. Amikor azonban légszomja lett, orvosi segítséget kért, és az orvosok azt javasolták, térjen haza az Egyesült Királyságba egy tüdőben talált elváltozás további kivizsgálására. Mire azonban megkezdhették volna a hazautazást, Alan állapota rosszabbodott, lélegeztetőgépre került – ez pedig kizárta az utazását légi járaton –, és végül Athénben egy magánklinikára szállították - írta a Mirror.

A kórházi dolgozók felvették a kapcsolatot a biztosítóval, amelyből kiderült, hogy Alan tudott az elváltozásról – amit brit orvosok korábban jóindulatú zsírduzzanatnak minősítettek, és azt mondták neki, ne aggódjon miatta. Emiatt a betegség már meglévő, előzetes állapotnak minősült, amelyet nem jelentettek a biztosítóknak, így a fedezet érvénytelen lett. A családnak ez egy 14 000 fontos kórházi számlát jelentett, és mivel Alan nem volt olyan állapotban, hogy kereskedelmi járaton haza tudott volna menni, a 45 000 fontos magán légi mentőjárat sem volt biztosított. Összességében tehát 59 000 fontnyi teher nehezedett volna rájuk. A biztosító Alan halála után vállalta a 14 000 fontnyi kórházi költség fedezését, azaz körülbelül 6,4 millió forintot. A légimentő járat azonban továbbra is terhelheti a családot, ha más módon kell azt megoldani.

Liza, a Somerset-beli Wincantonban dolgozó magánápoló így nyilatkozott: „Megtudhattuk többek között, hogy téves volt az az elbizakodottság, miszerint 'ne aggódjatok, mehettek nyaralni, nem kell semmit csinálnotok a biztosítással'. Anyám be is ment a bankba, ahol biztosítást kötöttünk, és ezt mondták neki.”

Alan szabadsága harmadik napján, július 5-én lett rosszul a társával, Helen Whitemore-rel, Liza leányával és unokáival közös nyaraláson. Vacsora közben szürke és sápadt volt, fájlalta a jobb oldalát, és azt hitte, csak meghúzta az izmát, miközben a gyerekeket emelgette és dobálta a vízben. A helyi klinikán átesett vizsgálatok után antibiotikum mellett döntöttek, de az orvos kijelentette: „Antibiotikum nem gyógyítja a rákot.” Öt órával később azt mondták az orvosok, Angliába kell visszatérni biopsziára, mert a tüdőben talált elváltozás miatt nem lehet eldönteni, hogy mi az. A biztosító két nap után vette fel a kapcsolatot Liza Whitemore-rel, miután kiderült az előzetes – de be nem jelentett – betegség, ami érvénytelenné tette a biztosítási fedezetet.