Apja segítségért könyörgött, egy nővér végzetes hibája tragédiát okozott

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 14:00
Lánya most próbálja feldolgozni a történteket.
Egy megtört szívű lány azt állítja, hogy apja mindössze néhány órával azután halt meg, hogy segítséget kért a sürgősségin, mivel egy nővér rossz lélegeztetőcsövet csatlakoztatott hozzá.

Rose Sunners elmondta, hogy édesapját, Ronnie Sunnerst a személyzet figyelmen kívül hagyta, amikor légzési nehézségekkel felvették a Royal Preston Kórház sürgősségi osztályára. A 34 éves lány felidézte, hogy január 8-án órákat töltöttek el a folyosón, mielőtt nagyapját bevittek egy szobába, ahol inhalátort kapott.

Rose a 71 éves Ronniet levegőért kapkodva találta, és azonnal könyörgött a dolgozóknak, hogy nézzenek rá, ám azt mondták, állapota nem elég súlyos. A kétgyermekes anyuka elmondta, ő még soha nem látott olyan lélegeztetőcsövet, és úgy érezte, mintha a nővér sem tudta volna pontosan, mit csinál.

Harminc perccel később apja megpróbálta levenni a maszkot, ekkor azonban elájult. Ezután néhány órával természetes okok miatt meghalt, legalábbis a papíron ez állt.

A Royal Preston Kórház teljesen tönkretette apukám az utolsó perceit. Csak azt láttuk, ahogy fel-felnéz, könnyei között könyörög, hogy segítsünk neki. Elmondta, ha nem kap segítséget, meg fog halni.

- mesélte Rose.

Rose látta, ahogy a nővér próbálja összerakni a gépet, mintha valami kirakós lenne, és megkérdezte tőle, tudja-e egyáltalán, mit csinál. A nővér azt válaszolta, hogy még nem láttak ilyen csöveket, ezért kis időbe telik, míg rájönnek, hogyan kell összekapcsolni őket.

Kiderült, hogy apja saját szén-dioxidját szívta vissza 30 percen keresztül. Csak Ronnie temetésén kaptak hírt arról, hogy a csövekkel volt probléma, és nyomozás indult az ügyben. Ronnie krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedett, ami légzési nehézségeket okozott. Ez az állapot akkor alakul ki, amikor a tüdő begyullad, károsodik, és a légutak beszűkülnek.

Korábban a kórházi személyzet szteroidokkal kezelte őt, de ezúttal Ronnie annyira aggódott, hogy megkérte Rose-t, hogy autózzon több száz kilométert Londonból, hogy mellette lehessen.

Ronnie sajnos január 10-én, a sürgősségi osztályra érkezése után másnap elhunyt. A lesújtott Rose szerint a kórház késlekedett a hiba bejelentésével, ezért a halotti anyakönyvi kivonaton természetes okokból bekövetkezett halál szerepel - írja a The Sun

Így fogalmazott: 

A gondozási szektorban dolgozom, teljesen tisztában vagyok vele, hogy hibák előfordulhatnak, hiszen emberek vagyunk. De szerintem a legszégyenletesebb része a késedelmes bejelentés.

 

