Sokként érte a magyarokat: váratlanul elhunyt a legendás banda frontembere

Gyászolnak az Iron Maiden metálegyüttes rajongói és a banda tagjai is, miután 66 éves korában elhunyt Paul Di'Anno a társulat egykori énekes és vezető vokalistája. Az Iron Maiden Instagram-posztban jelentette be a 66 éves férfi halálát, akinek rendkívül hálásak a közel 5 évtizedes munkájáért, amely során az együttes első két albumjának a megjelenéséhez is hozzárjárul. Kiemelték, zongorista tehetsége a hangja mellett szintén kiemelkedő volt.

Elhunyt az Iron Maiden egykori frontembere. Fotó: Mate Krisztian

Szeretettel emlékezünk vissza rád. De nem csak mi, hanem rajongóid is a világ minden részéről. Nagyon hálásak vagyunk, amiért nemrég újra találkozhattunk és bepótolhattuk a kimaradt időt. A banda nevében, Rod és Andy, illetve az Iron Maiden egész csapata szeretné kifejeznilegmélyebb együttérzését Paul családjának és közeli barátainak. Nyugodj békében Paul

- írja posztjában a heavy metál együttes.

A tehetséges zenész halálát családja nevében a kiadója közölte Facebookon. Mint írták, a 66 éves férfi otthonában hunyt el, Salisbury-ben több évnyi súlyos egészségügyi problémát követően, ami miatt kerekesszékhez volt kötve.

A Conquest Music kiadó büszke arra, hogy Paul zenész családunk egyike volt.

- közölték hozzátéve, hogy hiába az Iron Maiden egykori frontemberének betegsége 2023-tól haláláig több mint 100 koncertet adott.

Paul négy éven át volt az együttes élén 1978 és 1981 között Steve Harris és Doug Sampson oldalán, akik a mai napig részesei az Irod Maidennek. A bandából való kilépését követően más olyan együttesekhez csatlakozott, mint a Battlezone és a Killers, de adott ki pár szóló zenei albumot is, legutóbbit 2024 szeptemberében, írja a Mirror.