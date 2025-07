Indiana Jones nyomában: kvíz, csak a legbátrabbaknak – Mire emlékszel Indy kalandjaiból?

Harrison Ford arra a kérdésre, hogy milyen filmet szeretne forgatni még életében, viccesen úgy nyilatkozott, hogy azoknak a filmeknek csinálná meg a remake-jét, amik korábban gazdaggá tették. Az Indiana Jones filmsorozatnak készült ugyan két új(abb) része, de ebben a kvízben most az emlékezetes első 3 részről kérdezünk.

Indiana Jones kvíz

Fotó: Paramount Pictures / Northfoto

10 kérdéses Indiana Jones kvíz, amiből kiderül, igazi rajongó vagy-e

Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmmel robbant be a köztudatba az egyik legnépszerűbb amerikai kalandfilmsorozat. Harrison Ford nem csak Han Soloként alkotott maradandót, Indiana Jones, a vakmerő kalandor elképesztő történetein generációk nőttek fel.

Bár filmes karaktere irtózik a kígyóktól, még egy kígyófajt is elneveztek róla. Ha te is végigizgultad már az ikonikus filmsorozat összes részét, tarts velünk egy nosztalgikus kvízre, amiben felidézheted a legemlékezetesebb pillanatokat!