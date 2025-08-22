UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászolnak a rajongók, elhunyt a Disney legendás sztárja

Charlotte Motor Speedway
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 13:20
gyászHumpy WheelerVerdákszinkronszínész
86 éves korában hunyta le örökre a szemét.
Bors
A szerző cikkei

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt a Disney sztárja, Humpy Wheeler. A NASCAR ügyvezetője a Pixar Verdák című animációs filmjének első és harmadik részében kölcsönözte a hangját az egyik szereplőnek, Texnek, egy Cadillac Coupe de Ville-nek. Halálát a családja erősítette meg, akik azt is elárulták, a 86 éves Wheeler természetes okokból hunyt el szerdán.

Elhunyt a Disney sztárja / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

A Disney-filmben való szereplés mellett Humpy Wheeler leginkább a Charlotte Motor Speedway elnökeként vált ismertté: a tisztséget 33 évig töltötte be, valamint az IndyCarban is dolgozott. A szinkronszerepét a Verdákban azután kapta meg, miután a rendező, John Lasseter 2000-ben ellátogatott a Charlotte Motor Speedway-re egy versenyre, és megtetszett neki a hangja.

Wheeler  2008-ban saját tévéműsort is indított The Humpy Show címmel a Speed ​​Channelen, ám a sorozat csak egy epizódot ért meg. Ez azonban nem tántorította el őt attól, hogy ismét feltűnjön a képernyőn: ekkor az American Pickers egyik epizódjában szerepelt, és a személyes NASCAR-gyűjteményéből adományozott tárgyakat, hogy azokat restaurálják a sorozatban. A halálhíre mélyen megrázta a rajongókat, akik sorra róják le tiszteletüket az emléke előtt a közösségi médiában.

Humpy Wheeler nemcsak része volt a versenyzésnek, hanem formálta is azt. A víziója, a szenvedélye és a sport iránti szeretete generációkon át fogja dübörögtetni a motorokat. Humpy Mindörökké!

- idézte az egyiküket a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu