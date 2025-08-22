Gyászolnak a rajongók, elhunyt a Disney legendás sztárja

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt a Disney sztárja, Humpy Wheeler. A NASCAR ügyvezetője a Pixar Verdák című animációs filmjének első és harmadik részében kölcsönözte a hangját az egyik szereplőnek, Texnek, egy Cadillac Coupe de Ville-nek. Halálát a családja erősítette meg, akik azt is elárulták, a 86 éves Wheeler természetes okokból hunyt el szerdán.

Elhunyt a Disney sztárja / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

A Disney-filmben való szereplés mellett Humpy Wheeler leginkább a Charlotte Motor Speedway elnökeként vált ismertté: a tisztséget 33 évig töltötte be, valamint az IndyCarban is dolgozott. A szinkronszerepét a Verdákban azután kapta meg, miután a rendező, John Lasseter 2000-ben ellátogatott a Charlotte Motor Speedway-re egy versenyre, és megtetszett neki a hangja.

Wheeler 2008-ban saját tévéműsort is indított The Humpy Show címmel a Speed ​​Channelen, ám a sorozat csak egy epizódot ért meg. Ez azonban nem tántorította el őt attól, hogy ismét feltűnjön a képernyőn: ekkor az American Pickers egyik epizódjában szerepelt, és a személyes NASCAR-gyűjteményéből adományozott tárgyakat, hogy azokat restaurálják a sorozatban. A halálhíre mélyen megrázta a rajongókat, akik sorra róják le tiszteletüket az emléke előtt a közösségi médiában.

Humpy Wheeler nemcsak része volt a versenyzésnek, hanem formálta is azt. A víziója, a szenvedélye és a sport iránti szeretete generációkon át fogja dübörögtetni a motorokat. Humpy Mindörökké!

- idézte az egyiküket a Mirror.