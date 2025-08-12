AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Drámába fulladt az ünneplés: Elveszítette egyensúlyát és mélybe zuhant a 19 éves tehetség

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 13:30
Connor Zilisch legközelebb ezerszer is meggondolja, hogy milyen módon örüljön. Hordágyon vittél el a NASCAR futamgyőztesét.
Remekelt a NASCAR autós-sorozat Xfinity Series viadalán, Watkins Glenben a 19 éves amerikai pilóta, Connor Zilisch. A 82 körös verseny hatvankét körében az élen állt, és végül nyert is. Meggyőző módon aratott sikerét követően a Chevroletje tetejére pattant, ott azonban elveszítette az egyensúlyát, lezuhant, és mivel a bal lába a versenykocsi ablakába akadt, arccal a földön landolt. 

NASCAR-pilóta Connor Zilisch
A NASCAR-pilóta Connor Zilisch legközelebb ezerszer is meggondolja, hogy milyen módon örüljön Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Riasztó volt látni, amint mozdulatlanul fekszik az autó mellett. A mentők azonnal a segítségére siettek, szerencsére mindvégig magánál volt. A kórházban az agyi CT-vizsgálat megállapította, hogy nincs se koponya-, se agysérülése, ellenben eltörte a kulcscsontját. Azóta már jelezte, rendben van, de egy ideig nem ülhet a volán mögé, írja a The Sun.

 

