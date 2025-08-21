UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megrázó haláleset, a világ legkedvesebb bíráját gyászolja a világ

gyászhír
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 10:20
88 éves korában hunyta le örökre a szemét.
Bors
Fia jelentette be a szomorú hírt, hogy elhunyt Frank Caprio amerikai bíró, politikus és médiaszemélyiség, akit sokan csak úgy ismertek, mint "a világ legkedvesebb bíráját", a tárgyalótermi embersége, kedvessége és együttérzése miatt. Caprio sokáig harcolt a hasnyálmirigyrákkal, ám végül augusztus 20-án, 88 éves korában elvesztette ezt a küzdelmet - írja a Metropol.

Elhunyt Frank Caprio, a világ legkedvesebb bírája / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Frank Caprio nevét a Caught in Providence című bírósági reality tette világhírűvé: a sorozat, amely három Daytime Emmy-jelölést is kapott, nagyrészt a TikToknak is köszönhetően, a világ minden táján megismertette és megszerettette az emberekkel ezt a kedves, együttérző, időnként kimondottan humoros bírót.

Nemcsak tiszteletben álló bíróként, hanem odaadó férjként, apaként, nagypapaként, dédpapaként és barátként fognak emlékezni rá. Hagyatéka tovább él az általa inspirált, végtelen kedvességben. Az ő tiszteletére igyekezzünk mindannyian egy kicsit több együttérzést vinni a világba - ahogy ő is tette minden egyes nap

- írta a gyászhírt bejelentő Instagram-posztban Caprio fia.

 

