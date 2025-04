Britney Spears egy ijesztő babával utazott Mexikóba

Britney Spears már egyszer sokkolta a rajongókat a babagyűjteményével. Most pedig bebizonyította, hogy tényleg mennyire közel állnak hozzá gyűjteménye darabjai. Az egyik ijesztő babáját magával is vitte a mexikói nyaralására, pont úgy, mintha az egy igazi baba lenne.

Britney Spears az ijesztő babájával jár nyaralni (Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com)

Britney Spears nemrégiben másodjára is szakított az exbűnöző pasijával. Éppen ezért úgy döntött, hogy elmegy nyaralni, hogy kiheverje a szakítás fájdalmait. Az utazáshoz pedig egy szokatlan útitársat választott magának. Britney Spears testőre kezében ugyanis egy ijesztő babát láttak, amikor az énekesnő megérkezett a tengerparti nyaralására Mexikóba. A férfi egy rózsaszín takaróba becsavart babát fogott, mintha egy igazi lenne. Így érkeztek meg együtt az országba.

Britney Spears, a babagyűjtő

Eddig sem volt titok, hogy Britney Spears rajong a játékbabákért. Instagrammon a polgárpukkasztó tartalmai között megtalálható egy olyan videó, amin büszkén mutatja, hogy milyen szép babái vannak és, hogy a kor mennyire nem számít. Ő 40 évesen is imádja a játékbabákat és olyan számára, mintha igazi lenne:

Hé mindenki, szültem egy babát 😂👶🏻🤣... Kiveszek egy kis szabadságot, hogy itthon legyek minden nap. A gyerekszobája gyönyörű és úgy hívják, hogy Brennan... még hasonlítunk is 😜 !!! Az első 👧🏻 !!! Most lettem 40 éves idén.... és a kor semmit nem számít, de komolyan .... felnőni a legbutább dolog, amit valaha tehetsz, szóval játszatok tovább barátaim 🤪 !!!!

Britney Spears nemrég van túl egy szakításon

Britney Spears szeretné kiheverni az elmúlt hónapok nehézségeit. Nemrégiben ugyanis másodjára is szakított az exbűnöző barátjával, Paul Soliz-zal. A pophercegnő 2024-ben már egyszer véget vetett a románcnak, amikor úgy érezte Paul Soliz csak kihasználja őt és a hírnevét. Britney barátai meg is könnyebbültek akkor, mert ők is érezték, hogy az exbűnőző nem hozzá való. De az örömük nem tartott sokáig, ugyanis Spears adott egy második esélyt Paul Soliz-nak, de mind hiába. Ismét csalódnia kellett. Britney Spears és Paul Soliz másodjára is szakított egymással. Ám ezúttal az énekesnőt jobban megviselte az egész különválás, éppen ezért döntött a nyaralás mellett, ahova úgy érezte elengedhetetlen útitársa az ő kisbabája, Brennan.