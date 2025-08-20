Hűha: Britney Spears egyenesen a kamerába tolta a ciciket - Videó

Britney Spears ismét megosztott egy videót Instagram-oldalán. A 43 éves popdíva ezúttal egy merész, flitteres miniruhában tűnt fel, miközben mosolygott és pózolt a kamera előtt. A felvételhez mindössze néhány emojit írt, szöveges magyarázatot nem fűzött hozzá.

Britney Spears legújabb szexizős videója aggodalmat keltett rajongók között / Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Britney Spears próbálja újra élni fénypontját a videóival?

Bár Britney hosszú évek óta híres arról, hogy szívesen oszt meg provokatív, sokszor szexi tartalmakat, most sok rajongó kifejezte aggodalmát egyes videói láttán. Többen megjegyezték, hogy a sztár arckifejezése és bizonytalan mozdulatai furcsának tűnnek, és attól tartanak, hogy valami nincs rendben vele.

A popikon élete az elmúlt években sok vihart megélt: a hosszan tartó gondnoksági per után 2021-ben szabadult fel, azóta pedig gyakran oszt meg olyan tartalmakat, amelyek vitát váltanak ki. Egyes rajongók szerint ezek a posztok annak jelei, hogy Britney még keresi önmagát és a függetlenségét, míg mások szerint inkább aggodalomra adnak okot. Az azonban biztos, hogy Britney Spears továbbra is képes hatalmas figyelmet generálni minden egyes bejegyzésével.

Britney Spears Instagram videója az alábbiakban elérhető!