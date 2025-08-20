Hűha: Britney Spears egyenesen a kamerába tolta a ciciket - Videó

Britney Spears ismét megosztott egy videót Instagram-oldalán. A 43 éves popdíva ezúttal egy merész, flitteres miniruhában tűnt fel, miközben mosolygott és pózolt a kamera előtt. A felvételhez mindössze néhány emojit írt, szöveges magyarázatot nem fűzött hozzá.
Bár Britney hosszú évek óta híres arról, hogy szívesen oszt meg provokatív, sokszor szexi tartalmakat, most sok rajongó kifejezte aggodalmát egyes videói láttán. Többen megjegyezték, hogy a sztár arckifejezése és bizonytalan mozdulatai furcsának tűnnek, és attól tartanak, hogy valami nincs rendben vele.
A popikon élete az elmúlt években sok vihart megélt: a hosszan tartó gondnoksági per után 2021-ben szabadult fel, azóta pedig gyakran oszt meg olyan tartalmakat, amelyek vitát váltanak ki. Egyes rajongók szerint ezek a posztok annak jelei, hogy Britney még keresi önmagát és a függetlenségét, míg mások szerint inkább aggodalomra adnak okot. Az azonban biztos, hogy Britney Spears továbbra is képes hatalmas figyelmet generálni minden egyes bejegyzésével.
Britney Spears Instagram videója az alábbiakban elérhető!
