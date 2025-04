Ben Affleck színt vallott Jennifer Lopezzel való házasságának bukásáról

Ben Affleck nemrég hivatalosan is elvált feleségétől, Jennifer Lopeztől. A színész az új filmje, A könyvelő 2 promótálása közben meglepő vallomást tett házassága bukásáról.

Ben Affleck elárulta miért vált el Jennifer Lopeztől (Fotó: FS / Northfoto)

Ben Affleck elárulta miért vált el Jennifer Lopeztől

Az 52 éves színész hivatalosan is elvált volt feleségétől, Jennifer Lopeztől. Az egykori álompár eddig nem nagyon nyilatkozott arról, hogy miért is döntöttek a válás mellett. Ben Affleck azonban az MSNBC Morning Joe című műsorában, az új filmje, A könyelő 2 promótálása közben végre színt vallott házasságának bukásáról és arról, hogy miért is vált el a gyönyörű színésznőtől:

Az emberek, akiket a legjobban szeretsz, tudnak a legjobban megőrjíteni.

Továbbá Ben Affleck azt is hozzátette, hogy a válás ellenére ő boldog ember, hiába látszik másképp a képeken. Ez az interjú egy héttel azután történt, hogy a színész áradozott volt feleségéről.

Ben Affleck szerint Jennifer Lopez csodálatos

Ben Affeck egy héttel ezelőtt egy interjúban áradozni kezdett volt feleségéről. Szerinte Jennifer Lopez csodálatos és imádja őt:

Jennifer csodálatos, nagyszerű a gyerekeimhez, és nagyon jó kapcsolatot ápol velük. Én imádom a gyerekeit, szerintem csodálatosak. Ő elképesztően fontos, és őszinte ember, akit csodálok és hálás vagyok neki.

Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Ben Affleck A könyvelő 2 premierjén nemcsak a saját gyerekeit, hanem az ex felesége, Jennifer Lopez gyerekeit is elvitte magával.

Ben Affleck Jennifer Lopez gyerekeit is magával vitte az új filmje premierjére (Fotó: Stringer / Fotó: Northfoto)

Ben Affleck 5 gyerekkel jelent meg új filmje premierjén

Az Oscar-díjas színész repesett a boldogságtól, hogy három gyerekén kívül, a volt felesége gyermekei is elkísérték. Ben Affleck és Jennifer Garner három gyereke Violet (19), Seraphina (16), Samuel (13) nagyon jó barátságot ápol apjuk volt feleségének ikergyerekeivel. Így nem is volt kérdés, hogy a színész mindegyiküket elviszi magával új filmjének, A könyvelő 2 premierjére. A színész úgy nyilatkozott az estéről: