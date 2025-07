Most jött: lemondta a koncertjét a népszerű zenekar

Váratlan egészségügyi probléma miatt kénytelen volt lemondani nyári fellépéssorozatát a legendás brit heavy metal együttes, a Saxon. A zenekar frontembere, Biff Byford sürgős műtéten esik át, ami legalább hathetes lábadozási időt igényel. A menedzsment közleményében hangsúlyozta: A zenekar egészsége és jóléte természetesen az elsődleges szempont.

A zenekar nem tud több koncertet vállalni Fotó: pixabay

A Barnsley városából indult Saxon 1975 óta aktív, mai nevüket 1978 óta viselik. A formáció tagjai jelenleg: Biff Byford (énekes), Paul Quinn, Nigel Glockler, Nibbs Carter, Douglas Scaratt és Brian Tatler. A nyári koncertek törléséről a zenekar így nyilatkozott:

A Saxon nagyon várta az alábbi fesztiválokat és fellépéseket, de az egészség mindennél fontosabb. Lesújtó érzés, hogy nem tudunk színpadra állni, de bízunk benne, hogy augusztus 23-án a csehországi Trutnoff Open Air Fesztiválon és augusztus 29-én a németországi Neuborn Open Air eseményen már újra ott lehetünk. Nagyon készülünk az év végi spanyol, francia és brit turnéra is.

A menedzsment minden rajongó türelmét és megértését kéri, és elnézést kér az okozott kellemetlenségekért. A július 24-i, 26-i és 27-i svédországi klubkoncertek teljes egészében elmaradnak, a jegytulajdonosokat arra kérik, forduljanak a jegyirodákhoz visszatérítésért. A többi érintett dátum esetében a szervezők új időpontok keresésén dolgoznak. A Saxon az 1980-as években nyolc Top 40-es albumot jegyzett az Egyesült Királyságban, köztük két Top 5-ös kiadvánnyal. Nemzetközi sikereik is figyelemre méltóak: Európától Észak-Amerikán át Japánig rajongók milliói hallgatták őket - számol be róla a The Sun.