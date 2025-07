Amikor a Rolling Stones alkalmazta Angelina Jolie-t: sztárok, akik híres zenekarok klipjeiben szerepeltek

Az MTV csatorna 1981 augusztus 1-én indult el, megjelenése pedig hatalmas kultúrtörténeti hatást ért el a zeneiparban. Amellett, hogy teret adott új zenei műfajok kibontakozásának, megteremtette a videoklip-forgatás intézményét is. Az új multimédiás műfaj nemcsak a zenészeknek jelentett plusz bevételforrást, hanem a színészeknek is további platformot biztosított a megjelenésre. Ebből olyan kollaborációk születhettek mint Angelina Jolie felejthetetlen szerepe a Rolling Stones klipjében vagy a Guns n' Roses közös felvétele Gary Oldmannel.

Angelina Jolie ekkoriban még igazi lázadó korszakát élte, így nem meglepő, hogy a Rolling Stones videoklipjében vállalt szerepet (Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto)

Rolling Stones és Hollywood

The Rolling Stones: Anybody Seen My Baby és Angelina Jolie

A Stones több mint 60 éves pályafutása alatt számtalan milliós megtekintésű klipet készített. Az Anybody Seen My Baby a Bridges to Babylon albumon jelent meg 1997-ben. Az album amellett, hogy hozta a zenekartól megszokott Stones-stílust, kiválóan ötvözte a 90-es évek zenei trendjeit a megszokott rock and roll hangzással. A klip főszerepében pedig nem mást láthatunk New York utcáin harisnyakötőben sétálgatni, mint az Oscar-díjas Angelina Jolie-t, sőt, 2 perc 39 másodpercnél a szemfülesek még Lisa Minellit is felfedezni vélték.

Guns n' Roses: Since I don't have you és Gary Oldman

Az együttes The Spaghetti Incident albumán megjelent dal a The Skyliners 1958-as eredetijének feldolgozása. A klip maga nem kerülhetne be a legjobb videoklipek közé, főleg mai szemmel nézve egészen nevetségesnek hat, ezért szomorú, hogy szegény Gary Oldman pont ebben kapott szerepet. Akkoriban leginkább főgonoszok karaktereit szánták neki Hollywoodban, a Guns-klipre is valószínűleg ezért kérhették fel.

Beastie Boys: Make Some Noise és sztárparádé

Nehéz lenne egyetlen színészt kiemelni, mert a Beastie Boys 2011-ben megjelent dalának klipjében tobzódunk az A-listás színészekben. Csak, hogy néhányat említsünk, a Gyűrűk Ura sztárja Elijah Wood, Orlando Bloom, Jack Black, Amy Poehler és még sokan mások adták az arcukat a rap-rock zenekar klipjéhez, ami valójában az együttes Fight for Your Right Revisited című rövidfilmjének sűrített változata.

Gorillaz: Stylo és Bruce Willis