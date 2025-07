Szomorú nyilatkozatot tett Radics Gigi az édesapjáról: "szegény akkor már nem nagyon tudott énekelni"

Radics Gigi családja nem szenved hiányt tehetségben, ugyanis édesapja is vendéglátós zenészként kezdte pályafutását, igaz, betegsége miatt sajnos fel kellett hagynia az énekléssel. Ám ebben a szomorú időszakban új remény csillant, amikor Radics Tamás rájött, hogy kislánya is örökölte zenei vénáját. Erről meséltek most a Mokkában.

Radics Gigi és Radics Tamás elárulták, hogyan fedezték fel az énekesnő tehetségét (Fotó: Ladóczki Balázs)

Radics Gigi apja Radics Tamás az Impro-Rom zenekar tagjaként tevékenykedik már évtizedek óta, igaz énekelni sajnos ma már nem tud hangszálbetegsége miatt. Gigi azonban örökölte édesapja művészi hajlamát, amire már nagyon korán, mindössze 6 évesen fény derült.

„6 éves kislány voltam, amikor apu felfedezte, hogy van tehetségem az énekléshez. Ez úgy zajlott, hogy apu az egyik szobában szomorúan zongorázgatott, mert szegény akkor már nem nagyon tudott énekelni. Ugye ő énekléssel foglalkozott, csak a hangszálbetegsége miatt nem tudott már, én pedig akkor kezdtem ebbe bele” – kezdte a Tv2 Mokkában Gigi.

Mivel nem énekelhettem, én csak játszottam különböző harmóniákat, ő pedig a másik szobában erre improvizált. Nem egy konkrét dalt, amit már ismert, hanem ráimprovizált az akkordokra. Ez számomra hatalmas meglepetés volt, és kértem is hogy jöjjön, énekeljen nekem, de nem akart. Ezek után volt vagy fél év, egy év, mire elkezdett megint énekelni előttem

– emlékezett vissza Tamás.

Radics Tamás is dolgozott az új dalon, a klipet pedig Radics Gigi testvére Tomi forgatta (Fotó: TV2)

Radics Gigi új dala kedves emlékeket idéz

Az énekesnő és az Impro-Rom nem egy új szerzeményt jelentetett meg, hanem a zenekar egy 25 éves slágerét dolgozták fel, amit Gigi már kislányként is imádott. Akkor azonban még nem érett meg arra, hogy átadja a mondanivalóját.

„Többször volt olyan, amikor Tamásnál próbáltunk, és Gigi még kislányként bejött, és énekelte velünk a dalokat, ezt is, amit feldolgoztunk. Ez volt a nagy slágerünk, és imádta velem előadni, de ehhez a szövegkörnyezethez akkor ő még nagyon pici volt. Így szerintem csak most jött el az ideje, hogy ezt feldolgozzuk” – mesélte Musa István az Impro-Rom énekese.