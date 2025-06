Barátjuk buktatta le őket: Taylor Swift és párja titokban összeházasodott?

Taylor Swift és Travis Kelce egy esküvőre voltak hivatalosak, ahol úgy voltak megemlítve, hogy „Taylor és Travis Kelce”. A rajongók meg vannak győződve arról, hogy az énekesnő titokban hozzáment az NFL játékoshoz.

Taylor Swift és Travis Kelce 2023 óta randizgatnak (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Taylor Swift lebukott

A 35 éves énekesnő és párja szombaton hivatalos volt Cole Kmet és Emily Jarosz esküvőjére. A vőlegény rendezvényszervezője, Ellie Nottoli egy Instagram sztoriban osztott meg részleteket az esküvőről, köztük egy fotót egy meghívólevélről. A borítékhoz pedig azt a szöveget írta, hogy:

Mindannyian tudjuk, hogy Taylor és Travis egy másik esküvőn voltak Tennessee-ben. De minden vendégnek volt egy borítékja, amit egy gyönyörű háttérre ragasztottak és amire Emily minden vendégnek írt egy szerelmes üzenetet.

De a rajongókat egyáltalán nem a szerelmes üzenet érdekelte. Sokkal inkább a borítékon található címzés, amin az állt, hogy:

Taylor és Travis Kelce

Egy esküvőszervező posztolta ki a képet, amin jól látható a két meghívott neve: „Taylor and Travis Kelce” (Fotó: Instagram)

A rajongókat teljesen sokkolta a hír

A kép őrjöngést váltott ki a rajongók körében, és felerősítette a találgatásokat, hogy Taylor Swift és Travis Kelce esetleg titokban összeházasodhattak. A lesokkolódott követők között akadt azonban olyan is, aki szerint ez egy bevett szokás és az esküvőkön „esztétikai okokból” írják így az együtt érkező vendégek neveit. Annak ellenére is, ha még nem házasok. A menyasszony pedig tényleg minden részletre figyelt, még arra is, hogy a 13-as asztalhoz ültesse a sztárpárt, ugyanis tudta, hogy az Taylor Swift kedvenc száma. De hiába a sok odafigyelés, a sztárpárnak végül ki kellett hagynia Cole Kmet és Emily Jarosz esküvőjét, mert Travis Kelce unokatestvérének, Tanner Corumnak az esküvőjére kellett menniük Tennessee-be.

Taylor Swift Travis Kelce oldalán révbe ért, legalábbis ezt állítják a közeli barátok (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

A házasság eddig is nagyon benne volt a levegőben

Az ottani esküvőn készült képek alapján pedig szemmel látható volt, mennyire jól érzik magukat együtt. Taylor Swift és Travis Kelce egyébiránt 2023 óta randiznak. Egyelőre hivatalosan még nem történt eljegyzés, de a család és a barátok egyöntetűen úgy gondolják, hogy nagyon benne van a levegőben köztük a dolog. A legvérmesebb rajongók itt még nem állnak meg, ők egyenesen Taylor Swift terhességét vízionálják már. Egy közeli barátjuk pedig ezt nyilatkozta a DailyMailnek a kapcsolatukról: