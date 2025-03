Taylor Swift 635 ezer dolláros csalás áldozatává vált

Taylor Swift-re nagyon rájár a rúd mostanában. Nemrég veszítette el legjobb barátnőjét, most pedig 'kibertámadás' áldozatává vált. Ugyanis közel 1000 darab Taylor Swift koncertjegyet lopott el egy kiberbűnözői banda, akik ezután több százezer dollár értékben újra értékesítették azokat. Valószínűsíthető, hogy a 20 éves Tyrone Rose és a 31 éves Shamara Simmons felelős a lopásért. A vád szerint a közel egy éven át tartó hacker bűncselekménnyel 635 ezer dollárt kerestek.

Taylor Swift kibertámadás áldozatává vált (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Súlyos büntetéssel néznek szembe Taylor Swift „kibertámadói”

Tyrone Rose állítólag 1000 darab koncertjegyet irányított át, amiben Taylor Swift turnéja is és más nagyobb események is benne voltak. Az ügyészség szerint a jegyeket Queens-be küldték, ahol Simmons és egy mostanra elhunyt személy állítólag letöltötték és értékesítették azokat a StubHub-on 635 ezer dollár értékben. Az egy éve tartó bűncselekmény sorozatban való részvételük miatt csütörtökön vádat emeltek ellenük nagy értékű lopás, számítógépekkel való visszaélés és összeesküvés miatt. Ha elítélik őket, akkor akár 15 év börtönbüntetésre is számíthatnak.

Nemcsak Taylor Swift érintett a támadásban

Az ellopott jegyek elsősorban Taylor Swift Eras Tour-járól származnak, de Adele és Ed Sheeran koncertjei, valamint NBA meccsek, a US Open teniszbajnokság és egyéb más események is szerepeltek a jegyek között. De az Eras Tour ennek ellenére is történelmi mérföldkövet ért el, minden idők legnagyobb bevételt hozó turnéja lett, és az első, amely átlépte a 2 milliárd dolláros bevételt.

Eras Tour lett minden idők legnagyobb bevételt hozó turnéja

Két év és 149 koncert után a turné 2024. december 8-án ért véget a Brit Kolumbia állambeli Vancouverben. Az énekesnő legutóbbi stúdióalbumán alapuló, különböző korszakokból álló 3 órás 40 dalos setlist-jével rekordok sokaságát döntötte meg. Például becslések szerint Taylor 4,35 millió jegyet adott el az Eras Tour-ra.

A kibertámadás mellett majdnem terrortámadás áldozatává is vált

A popsztár augusztus 8-án, 9-én és 10-én lépett volna fel a bécsi Ernst Happel Stadionban. Taylor azonban kénytelen volt lemondani mindhárom ausztriai koncertjét, miután letartóztattak két gyanúsítottat, akik állítólag terrortámadást terveztek a bécsi koncertjei ellen. A Barracuda Music közleményében az állt:

Taylor Swift | The Eras Tour bécsi koncertjei törlésre kerültek, mivel a kormányhivatalok megerősítették a tervezett terrortámadást.

Augusztus 7-én az osztrák hatóságok letartoztattak két embert, akiket a terrortámadás kitervelésével vádoltak és a következő napokban további más embereket is elfogtak ez ügyben. A jegyek árát pedig természetesen visszafizették.