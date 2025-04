Blake Lively és Taylor Swift között újra szent a béke

A hónapok óta tartó mosolyszünetnek vége. Blake Lively és Taylor Swift kibékültek. A két celebbarátnő hosszú ideje vannak nagyon jóban, ám a Blake Lively és Justin Baldoni botránya éket vert közéjük. Justin ugyanis Blake barátnőjét is belekeverte a jogi csatározásukba. Taylor Swift pedig nem volt ettől elragadtatva és úgy döntött, inkább távolságot tart barátnőjétől.

Blake Lively és Taylor Swift között szent a béke (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

A két barátnő végre kibékültek és onnan folytatják barátságukat, ahol abbahagyták. Blake Lively és Taylor Swift hónapokon keresztül nem beszéltek egymással, ami mindkettőjük számára nehéz volt. A mosolyszünet azután következett be, miután Justin Baldoni bevonta a jogi csatájukba Taylor Swift-et is. Állítása szerint Blake Lively arra használta az elképesztően híres barátnőjét, hogy megfélemlítse őt. Taylor Swift természetesen tagadta a vádakat, de úgy érezte, muszáj egy kis távolságot tartania barátnőjétől, mert nem szeretett volna jobban belefolyni ebbe a botrányba. Egy közeli ismerősük azonban most elárulta, hogy Blake Lively nem bírta már a barátnője nélkül és úgy döntött bocsánatot kér, amit Taylor Swift el is fogadott:

"Blake-nek hiányzott a barátságuk, és reméli, hogy maguk mögött tudják hagyni ezt az egészet."

Továbbá azt is hozzátette, hogy Blake Lively-nak soha nem állt szándékában megbántani barátnőjét vagy esetleg kárt okozni barátságukban.

Taylor Swift kényelmetlenül érezte magát, hogy belekeveredett

A 35 éves énekesnőt nagyon rosszul érintette, amikor megtudta, hogy Justin Baldoni jogi csapata őt is belevonta ebbe az egész őrületbe. Egy olyan esetet hoztak példaként, amikor Taylor Swift Blake Lively és Ryan Reynolds házában volt, amikor is odahívták Justin Baldoni-t is. Éppen a forgatással kapcsolatos dolgokat egyeztették, amikor is Baldoni úgy érezte, Taylor Swift jelenlétével próbálják őt megfélemlíteni. Az énekesnő természetesen tagadta ezeket a vádakat, ő azt állította, hogy csak a barátnőjét látogatta meg, ahogy mindig is szokta. Az incidens után azonban előkerült egy üzenet is, amit Justin Baldoni írt Lively-nek: