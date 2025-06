Miley Cyrus bátyja állítja: Agydaganatot hazudott neki egykori párja

Trace Cyrus provokatív Instagram tartalmairól ismert. Szerdán azonban súlyos vádakkal illette volt barátnőjét. Miley Cyrus bátyja szerint Brenda Song végstádiumú agydaganatot, abortuszt és többszöri terhességet színlelt a kapcsolatuk alatt.

Miley Cyrus bátyja és Brenda Song 7 évig volt együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal (Fotó: Vince Flores / Northfoto)

Miley Cyrus bátyja súlyosan megvádolta volt barátnőjét

Trace Cyrus minden napra tartogat valami kemény Instagram tartalmat követőinek. Egyik utolsó posztja azonban kiverte a biztosítékot az egyik rajongónál, és beszólt Miley Cyrus bátyjának:

Ahhhh most már tudjuk, miért hagyta el Brenda. Jó, hogy megszabadult tőle

A követő ezzel arra utalt, hogy Trace Cyrus volt barátnője, Brenda Song ezek miatt hagyta el őt annak idején. Miley Cyrus bátyjának azonban ez a megjegyzés nagyon nem tetszett és úgy döntött kitálal volt kapcsolatáról. Súlyos vádakkal illette exbarátnőjét. Állítása szerint Brenda végstádiumú agydaganatot, abortuszt és többszöri terhességet is színlelt a kapcsolatuk alatt.

Brenda Song sokkoló dolgokat tett

Trace Cyrus a vádakat részletesen is kifejtette. Miley Cyrus testvére szerint Brenda azért csinálta ezt, hogy pénzt csikarjon ki tőle és a családjától. És ahhoz, hogy célját elérje, sokkoló dolgokra volt képes. Egy alkalommal állítólag művérrel összekente a fürdőszoba padlóját, hogy úgy tűnjön, mintha elvetélt volna. De előfordult olyan is, hogy azt hazudta, egy tumort távolítottak el az agyából, amit a legjobb agysebész végzett el Chicagóban. De nem is sejtette, hogy ekkor már átláttak rajta és Trace egyszerűen lebuktatta úgy, hogy letépte a fejéről a kötést:

Nem vette észre, hogy rájöttünk a hazugságaira. Így amikor megjelent a házamban egy kötéssel a fején, azt állítva, hogy épp most jött ki a műtétből, letéptem, és kiderült, hogy nem történt semmilyen műtét.

Macaulay Culkin 2022-ben jegyezte el Brenda Songot (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

„A gyereksztárok elcseszettek fejben”

Tracy Cyrus és Brenda Song 2010-ben ismerkedett meg egymással. 7 éven keresztül voltak se veled se nélküled kapcsolatban, majd végül 2017-ben végleg szakítottak. Song azóta a Reszkessetek, betörők! sztárja, Macaulay Culkin párja, akivel két közös gyermekük született. Az egykori Disney-sztár egyelőre nem reagált a támadásokra. Miley Cyrus bátyja pedig úgy zárta le a témát, hogy:

Itt van még egy bizonyíték arra, hogy a gyereksztárok mennyire elcseszettek a fejükben. Remélem, mentálisan jobban van.