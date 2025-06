Megdöbbentő fotók láttak napvilágot: Diddy így tárolta a több száz babaolajat és síkosítót

A Diddy tárgyalás legutóbbi napján az esküdtek is betekinthettek a 2024 márciusában FBI által tartott razzia képsoraiba. A sokkoló felvételekből jól látható volt, hogy az 55 éves rapper hogyan tárolta a több száz babaolajat és síkosítót otthonaiban.

Diddy házkutatása során 200 üveg babolajat és 900 üveg síkosítót találtak

Fotó: Diego Corredor/MediaPunch/Northfoto

Így tárolta Diddy a több száz babaolajat és síkosítót

Május elején kezdődött és még javában tart Sean 'Diddy' Combs bírósági pere, amelyben szexkereskedelemmel és zsarolással vádolják az 55 éves rappert. A legutóbbi tárgyalási napon újabb sokkoló felvételeket mutattak be, amelyek még tavaly, 2024 márciusában készültek a rapper Los Angeles-i házában tartott razzia során. Az FBI a házkutatás során 200 üveg babolajat és 900 üveg síkosítót találtak. Ezek közül egy párat egy speciális hőmérséklet szabályozós ládában találtak meg, ami hasonlított egy szivar humidorhoz.

Fegyverek és drogok is előkerültek

A tavaly márciusban végzett razzia során az FBI a rengeteg babaolaj és síkosító mellett fegyvereket, több doboznyi, jellemzően egzotikus táncosnők által viselt magas sarkú cipőt és fehérneműt, valamint különböző, kábítószerrel teli zacskókat talált Diddy Los Angeles-i otthonában. A jelentős mennyiségű szexuális jellegű tárgyat Diddy híres Freak-Off bulijai kiszolgálására használtak. Az esküdtszék a képek alapján alaposan meggyőződhetett arról, hogy milyen züllött életvitele volt az 55 éves rappernek.

A Freak-Off bulikon liter számban használtak el babaolajakat és síkosítókat

Fotó: RACHID BELLAK/BESTIMAGE/Northfoto

Bizonyítékok a züllött életvitelre

Nem a Los Angeles-i házban készült felvételek voltak az elsők, amelyeket az esküdtszék megnézhetett. Egy hónappal ezelőtt már az ügyészség bemutatta azokat a képeket is, amelyek arról a razziáról készültek, amelyet az FBI a Los Angeles-i házzal egy időben, Diddy Miami otthonában tartott. A floridai razzia során hasonló tárgyakat foglaltak le, mint Los Angeles-ben. A felvételek mellett számos tanú is megerősítette a Freak-Off bulikon vélt vad, drogos szexmaratonokat. Az egyik koronatanú ráadásul nem más volt, mint Cassie Ventura, Diddy egykori barátnője. Cassie alátámasztotta azt is, hogy a Freak-Off bulik hetente történtek, és a leghosszabb négy napig tartott. Ezeken az eseményeken pedig literszámban fogyott a babaolaj és a síkosító is.