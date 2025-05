Diddy egykori alkalmazottja sokkoló tanúvallomást tett a rapper különleges kéréseiről

Megkezdődött a nyolcadik nap Sean 'Diddy' Combs bírósági tárgyalásában. A rappert szexkereskedelemmel és zsarolással vádolják, ügyét a manhattan-i szövetségi bíróságon tárgyalják. Ezúttal Diddy egykori alkalmazottja ült a tanúk padjára. George Kaplan pedig sokkoló részletességgel számolt be a rapper speciális kéréseiről és arról, hogy miként kellett előkészítenie a világsztár számára a hotelszobákat.

Diddy Freak-Off bulijai előtt és után is sok feladata volt a rapper asszisztensének (Fotó: RACHID BELLAK/BESTIMAGE/Northfoto)

Diddy egykori alkalmazottja sokkoló tanúvallomást tett

George Kaplan 2013 és 2015 között dolgozott a rappernek. Szerdán tett tanúvallomásában pedig részletesen beszámolt arról, hogy milyen feladatokkal látta el őt a főnöke. Diddy egykori alkalmazottja kezdetben javarészt a bevásárlást intézte a rappernek. Tisztálkodási és háztartási szereket, valamint ételt-italt vett Diddy-nek. Idővel azonban megváltozott a szerepe és bizalmasabb feladatokat kapott. Későbbiekben ő felelt azért, hogy mindig tökéletesen elő legyenek készítve a hotelszobák, ahol Diddy a Freak-Off bulijait tartotta. George Kaplan a manhattani szövetségi bíróságon azt vallotta, hogy egyik alkalommal kapott egy táskát, amelyben Diddy személyes holmijai voltak, köztük ruhák, egy hangszóró, szeszes ital, babaolaj és sikosító. Ezután pedig ugyanezeket a készleteket kellett mindig feltöltenie a Combs Enterprises vállalati hitelkártyájával.

Diddy álneve Frank Black volt (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

George Kaplan felfedte Diddy álnevét is

Diddy-nek megvoltak a kedvenc helyei, ahova rendszeresen visszajárt. Ezek közé a hotelek közé tartozott a Trump Hotel a Columbus Circle-n, az SLS South Beach-en és az InterContinental Los Angeles-ben. Ez utóbbiban történt az az ominózus eset is, amikor Diddy összeverte Cassie Ventura-t a hotel folyosóján, amit a biztonsági kamera felvételei rögzítettek. George Kaplan feladatai közé tartozott továbbá az is, hogy időben lefoglalja a hotelszobákat, amit mindig meg is tett a rapper álnevét, a Frank Black-et használva. Majd foglalás után elő kellett készítenie mindent a Freak-Off bulikhoz. Állítása szerint ezek a bulik heti rendszerességgel történtek meg és a leghosszabb ilyen buli négy napig tartott.