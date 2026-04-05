Honnan lesz most olaj és gáz Európában? Nem tudni, hogy lesz így megoldva a fűtés

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 13:15
Európa energiabiztonsága jelenleg túlélési üzemmódban van. A legrosszabb nem most, hanem a következő télen következhet be.
Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került. A kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával.

Honnan lesz most olaj és gáz Európában?
Honnan lesz most olaj és gáz Európában?
A kettős szorítás: Barátság vezeték és Hormuzi-szoros

Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált. Ez a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól - írja a Világgazdaság

Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.

Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányoktól.

  1. Üzemanyag: Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe. Mivel a finomítói kapacitások a Barátság vezeték leállása miatt korlátozottak, a késztermékek behozatala pedig a Hormuzi-szoros miatt akadozik, az üzemanyagárak rekordszinteket értek el. A jet fuel (repülőgép-üzemanyag) hiánya miatt több országban már a polgári repülés korlátozását fontolgatják.
  2. Földgáz: bár a téli fűtési szezon végén járunk, a tározók szintje aggasztóan alacsony. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt Európa most jellemzően az amerikai és norvég forrásokra, valamint afrikai szállításokra támaszkodhat. A 2026-os szokatlanul hideg tavasz tovább apasztja a készleteket, így a következő télre való felkészülés (a tározók feltöltése) rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz.

Európa energiabiztonsága jelenleg a túlélési üzemmódban van. 

Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül.

Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés - írja a vg.hu

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu