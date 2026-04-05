Honnan lesz most olaj és gáz Európában? Nem tudni, hogy lesz így megoldva a fűtés

Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került. A kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával.
Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált. Ez a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól - írja a Világgazdaság.
Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.
Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányoktól.
Európa energiabiztonsága jelenleg a túlélési üzemmódban van.
Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül.
Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés - írja a vg.hu.
