Brutális kényszer: Ruben nem tudja abbahagyni az öncsonkítást, percek alatt eltűnik a szemöldöke

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 17:00
A 24 éves fiatalember sármos, magabiztos és sikeres a közösségi médiában, ám a mosoly mögött egy bizarr és gyötrelmes titok lapul. Ruben egy ritka mentális zavarral küzd, amely miatt képes órák alatt kopaszra tépni a saját arcát.
Kegyetlen örvényben él a 24 éves Ruben Chorlton-Owen. A fiatal férfi első ránézésre olyan, mint bármelyik kortársa, ám amint elhatalmasodik rajta a feszültség, az ujjai önálló életre kelnek. Ruben trichotillomániában szenved: ez egy kényszerbetegség, amelynek hatására az ember ellenállhatatlan vágyat érez, hogy kitépkedje a saját haját, szempilláját vagy éppen a szemöldökét.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Percek alatt elcsúfítja magát

A férfi kálváriája 15 éves korában kezdődött, és azóta árnyékként kíséri az életét. Bár a külvilág felé magabiztosságot mutat, a zárt ajtók mögött sokszor elszabadul a pokol. Elég egy izgalmas film, egy stresszes munkanap vagy némi unalom, és Ruben már nyúl is az arcához.

A legrosszabb időszakomban az egyik szemöldököm nagy részét kitéptem. Tisztán emlékszem, ahogy néztem a tükörbe és sokkot kaptam: mit tettem magammal? Onnantól kezdve kerültem a fotózást, és sapkát hordtam, hogy elrejtsem a ritkuló foltokat

– emlékezett vissza a drámai pillanatokra Ruben.

A férfi sokáig hazugságok mögé bújt. Ha rákérdeztek a hiányzó szőrzetre, borotválkozási balesetnek hazudta a pusztítást, mert szégyellte az igazságot.

Megállíthatatlan kényszerbetegség: a bűntudat köre

A betegség alattomossága, hogy a tépkedés pillanatnyi megkönnyebbülést hoz, amit azonnal gyilkos bűntudat követ. Ruben szerint ez egy olyan ördögi kör, amiből napokig tartó küzdelem árán lehet csak kimászni.

Gyakran észre sem veszem, hogy csinálom, amíg meg nem történik a baj. Automatikus mozdulat az egész. Utána jön a megkönnyebbülés, majd a bűntudat, és ez a ciklus napokig tarthat

– magyarázta a fiatal férfi, aki szerint a társadalom még mindig azt hiszi, hogy ez csak a nők betegsége, pedig rengeteg férfi küzd ugyanezzel.

Van kiút a sötétségből

Ruben végül megelégelte a rejtőzködést. Mikropigmentációval (egyfajta tetoválással) pótoltatta az elvesztett szemöldökét, hogy visszanyerje az önbizalmát, és most a nyilvánosság elé állt, hogy segítsen másokon.

Azért szólalok meg, mert bárcsak mondta volna nekem valaki fiatalabb koromban: ez sokkal gyakoribb, mint hinnéd, és nincs miért szégyenkezned. Sokan csendben szenvednek, nekik akarok üzenni

– mondta Ruben.

A szakemberek szerint a trichotillománia komoly mentális egészségügyi állapot, ami kezelhető. Aki hasonlót tapasztal, annak mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnia, mert a kezeletlen kényszerbetegség nemcsak esztétikai romboláshoz, hanem súlyos belső szorongáshoz is vezethet –írja a brit Mirror.

 

