Fának csapódott egy sofőr a Mátyás király úton

Fának csapódott egy gépkocsi Szolnokon, a Mátyás király úton, a Levente utca közelében. A járműben csak a vezetője utazott, akit a mentők a szolnoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kiemeltek. Az egység áramtalanította az összetört autót. A baleset miatt lezárták az egyik sávot az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
