Új digitális csodafegyver a mentőkben: Ezzel mentették meg a sztrókos beteget

Magyarországon évente csaknem 30 ezer embert sújt a sztrók, ami drámai gyorsasággal vezethet tragédiához. „A sztrók az lehet agyvérzés vagy agyi érelzáródás. Az utóbbi a gyakoribb, de a következménye mind a kettőnek bénulás vagy akár halál is lehet” – hangzott el Győrfi Páltól. Ezt a veszélyt hivatott megfékezni a mentőautókba szerelt újdonság, a sztrók felismerő rendszer: a TeleStroke.

Máris életet mentett a mentők idei újítása: az OMSZ videóalapú távdiagnosztikai rendszere, a TeleStroke Fotó: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Mentőből azonnal a műtőasztalra

A TeleStroke lényege, hogy a mentőegység egyenesen a helyszínről videókapcsolaton keresztül kapcsolatba lép a neurológus szakorvossal. Ez egy nagyon komoly előrelépés, a beteg sorsát meghatározó döntés. Ebben segít most a technika, hiszen a helyszínről a sztrók felismerő segítségével gyakorlatilag interaktívan tudja a távolból megvizsgálni a szakorvos a beteget.

Látja a beteget, mondja, hogy mit csináljon a beteg és mondjuk emelje föl a jobb karját, most mosolyogjon, most ráncolja össze a szemöldökét, most a bal kezét emelje. Tehát, mint hogyha ott lenne a szakorvos a helyszínen, és akkor így ennek a betegvizsgálatnak a segítségével azt a beteget, amelyiknél tényleg erre van szükség, rögtön közvetlenül a trombectomiás kórházba tudjuk vinni, a műtőbe, és így megmenthetjük az életét

– mondta az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Ez az újkeletű digitális vizsgálat rengeteg időt spórol meg, ami javítja a gyógyulás esélyeit. Ha a szakorvos úgy ítéli meg, a mentők akár azonnal a műtőasztalig viszik a beteget.

Januári csoda: Máris életet mentett a TeleStroke

A rendszer élesítése után azonnal megtörtént az első drámai életmentés. A mentőket egy 75 éves nőhöz riasztották, aki sztrókot kapott, a videós vizsgálat nagyér-elzáródást igazolt. A gyors mentő–neurológus együttműködésnek hála a Semmelweis Egyetem Klinikáján nem sokkal később már meg is kezdődhetett az életmentő beavatkozás. A gyors felismerésnek köszönhetően a beteg már aznap este jól volt, azóta pedig már haza is mehetett.

Ahogy januárban elkezdtük ezt csinálni, rögtön volt egy ilyen sikertörténet, ahol végig tudtuk dokumentálni az egészet, mert még felvétel is van, angiográfiás felvétel az esetről. Az egyik képen az látszik, hogy nincs vérkeringés az agyban, utána a műtét utáni pillanatokban pedig visszatér a vérkeringés

– mesélt sikerükről Győrfi Pál.