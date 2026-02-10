5+1 kérdés és válasz a januári rezsistopról: fontos dolgokat tisztáz az MVM

2026 januárjában évtizedek óta nem látott hideg sújtotta az országot, ami miatt a háztartások fűtési igénye drasztikusan megemelkedett. A kormány ezért úgy döntött, átvállalja a többletköltségek egy részét. A januári rezsistop részletivel kapcsolatban azonban felmerült néhány gyakorlati kérdés, mutatjuk a MVM ezekre adott válaszait!
A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét - legyen az áram vagy gáz - az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.
A 30%-os támogatás vagy automatikusan jár, vagy nyilatkozattételhez kötött. A távhővel, gázzal fűtőknél automatikus a jóváírás, és a kedvezmény vagy a havi számlában vagy az éves elszámoló számlában lesz jóváírva. Aki viszont árammal fűt, és ezt a kedvezményt szeretné igénybe venni a gáz helyett (vagy mert csak árama van), annak nyilatkoznia kell erről a szolgáltatójánál. A nyilatkozattétel módjáról pedig majd az MVM küld tájékoztatást.
A kedvezményről szóló részletes tájékoztatót a rezsistopról február 15-ig küldik ki minden ügyfélnek, és ezzel egy időben elérhetővé teszik a weboldalukon is-írja az MVM.
Földgáz és távhő energianemben automatikusan jár a kedvezmény, arról nem kell nyilatkozni. Az árammal fűtők esetében viszont nyilatkozni kell, méghozzá legkésőbb április 30-ig. Tehát két esetben kell nyilatkozni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.