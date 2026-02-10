5+1 kérdés és válasz a januári rezsistopról: fontos dolgokat tisztáz az MVM

2026 januárjában évtizedek óta nem látott hideg sújtotta az országot, ami miatt a háztartások fűtési igénye drasztikusan megemelkedett. A kormány ezért úgy döntött, átvállalja a többletköltségek egy részét. A januári rezsistop részletivel kapcsolatban azonban felmerült néhány gyakorlati kérdés, mutatjuk a MVM ezekre adott válaszait!

Januári rezsistop: íme a leggyakoribb kérdésekre adott válaszok. Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

Mi is az a januári rezsistop?

A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét - legyen az áram vagy gáz - az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.

Mennyi kedvezményt kapnak a háztartások?

Gázfogyasztók esetén azok, akik havonta diktálják a fogyasztást, a január 1. és 31. közötti ténylegesen elfogyasztott gázmennyiség 30%-át írják majd jóvá.

Az átalányt fizetőknek egy képlet alapján számolják ki az úgynevezett virtuális januári többletet: veszik a 2025-ös éves fogyasztást, megszorozzák a januárra jellemző súlyozással (jelleggörbe), majd ezt növelik meg a hideg miatti 30%-os extra szorzóval. Ebből a megnövelt összegből jön le majd a 30% kedvezmény.

A távhővel fűtők estében pedig a szolgáltatók a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-kal csökkentett összegéről állítanak ki számlát legkésőbb a tavaszi elszámoláskor.

A kártyás (előre fizetős) mérővel rendelkezők egy fix, egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak, amit 2026. március 31-ig írnak jóvá a folyószámlájukon.

Az árammal fűtő esetében megint más lesz a kedvezmény érvényesítésének módja: a havi mérővel rendelkezőknek a januárra eső fogyasztás 30%-a jár majd, az éves elszámolásúaknak pedig az éves fogyasztás 1/12-ed részét veszik alapul (mint egy átlagos hónapot), majd azt megemelik a hideg miatti 30%-os szorzóval, és ennek a 30%-át írják majd jóvá.

Ki és hogyan kapja meg a pénzt?

A 30%-os támogatás vagy automatikusan jár, vagy nyilatkozattételhez kötött. A távhővel, gázzal fűtőknél automatikus a jóváírás, és a kedvezmény vagy a havi számlában vagy az éves elszámoló számlában lesz jóváírva. Aki viszont árammal fűt, és ezt a kedvezményt szeretné igénybe venni a gáz helyett (vagy mert csak árama van), annak nyilatkoznia kell erről a szolgáltatójánál. A nyilatkozattétel módjáról pedig majd az MVM küld tájékoztatást.