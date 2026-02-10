Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5+1 kérdés és válasz a januári rezsistopról: fontos dolgokat tisztáz az MVM

rezsistop
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 12:00
MVMjanuári rezsistop
Miután kiderült, pontosan kik és mekkora kedvezményben részesülhetnek, felmerült néhány gyakorlati kérdés ezek folyósításáról. Ezeket a januári rezsistoppal kapcsolatos kérdéseket válaszolta meg most az MVM.
Bors
A szerző cikkei

2026 januárjában évtizedek óta nem látott hideg sújtotta az országot, ami miatt a háztartások fűtési igénye drasztikusan megemelkedett. A kormány ezért úgy döntött, átvállalja a többletköltségek egy részét. A januári rezsistop részletivel kapcsolatban azonban felmerült néhány gyakorlati kérdés, mutatjuk a MVM ezekre adott válaszait!

Gyakran ismételt kérdések és válaszok a januári rezsistopról.
Januári rezsistop: íme a leggyakoribb kérdésekre adott válaszok. Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

Mi is az a januári rezsistop?

A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét - legyen az áram vagy gáz - az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.

Mennyi kedvezményt kapnak a háztartások?

  • Gázfogyasztók esetén azok, akik havonta diktálják a fogyasztást, a január 1. és 31. közötti ténylegesen elfogyasztott gázmennyiség 30%-át írják majd jóvá.
  • Az átalányt fizetőknek egy képlet alapján számolják ki az úgynevezett virtuális januári többletet: veszik a 2025-ös éves fogyasztást, megszorozzák a januárra jellemző súlyozással (jelleggörbe), majd ezt növelik meg a hideg miatti 30%-os extra szorzóval. Ebből a megnövelt összegből jön le majd a 30% kedvezmény.
  • A távhővel fűtők estében pedig a szolgáltatók a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-kal csökkentett összegéről állítanak ki számlát legkésőbb a tavaszi elszámoláskor.
  • A kártyás (előre fizetős) mérővel rendelkezők egy fix, egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak, amit 2026. március 31-ig írnak jóvá a folyószámlájukon.
  • Az árammal fűtő esetében megint más lesz a kedvezmény érvényesítésének módja: a havi mérővel rendelkezőknek a januárra eső fogyasztás 30%-a jár majd, az éves elszámolásúaknak pedig az éves fogyasztás 1/12-ed részét veszik alapul (mint egy átlagos hónapot), majd azt megemelik a hideg miatti 30%-os szorzóval, és ennek a 30%-át írják majd jóvá.

Ki és hogyan kapja meg a pénzt?

A 30%-os támogatás vagy automatikusan jár, vagy nyilatkozattételhez kötött. A távhővel, gázzal fűtőknél automatikus a jóváírás, és a kedvezmény vagy a havi számlában vagy az éves elszámoló számlában lesz jóváírva. Aki viszont árammal fűt, és ezt a kedvezményt szeretné igénybe venni a gáz helyett (vagy mert csak árama van), annak nyilatkoznia kell erről a szolgáltatójánál. A nyilatkozattétel módjáról pedig majd az MVM küld tájékoztatást.

Mikor küldi ki az MVM a részletes tájékoztatást?

A kedvezményről szóló részletes tájékoztatót a rezsistopról február 15-ig küldik ki minden ügyfélnek, és ezzel egy időben elérhetővé teszik a weboldalukon is-írja az MVM.

Mikor érkezik meg a kedvezményt tartalmazó számla?

  • Az árammal fűtők esetében a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a 2026. május 16-át követően kiállított első elszámoló számlában jelenik meg a mennyiségi kedvezmény a januári időszakra vonatkozóan.
  • A földgázzal fűtők esetében, ha diktálós számlázási módban van az ügyfél, akkor várhatóan a februári diktálást követő első számlában megkapja a kedvezményt.
  • Ha egyenletes részszámlás (átalány) módban van az ügyfél, akkor az éves leolvasást követő első számlában lesz látható a kedvezmény.

Kiknek, meddig és hol kell nyilatkoznia?

Földgáz és távhő energianemben automatikusan jár a kedvezmény, arról nem kell nyilatkozni. Az árammal fűtők esetében viszont nyilatkozni kell, méghozzá legkésőbb április 30-ig. Tehát két esetben kell nyilatkozni:

  • ha valaki csak árammal fűt és nem használ egyáltalán földgázt, vagy
  • ha valaki a kedvezményét nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu