A nyugdíjasoknak segít a januári rezsistop

A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett rezsistop intézkedést, amely a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban érdemi segítséget jelent az egyébként is sok kiadással terhelt nyugdíjasok és szépkorúak számára.
Tagjaink közül sokan jelezték, hogy a januári rezsiköltségek emelkedése miatt sok családban újra kellett tervezni a havi költségvetést. Éppen ezért megnyugtató és hathatós segítséget jelent ez az intézkedés, amely által a szépkorúak nyugodtabban kezdhetik a tavaszt.
A Tisztelet Társasága elkötelezetten kiáll a nyugdíjasok megbecsülése mellett. Meggyőződésünk, hogy a szépkorúaknak minden körülmények között jár a figyelem, a támogatás és az a társadalmi gondoskodás, amely méltó életet biztosít számukra.
A Tisztelet Társasága és a tagjaink abban érdekeltek, hogy Magyarország a nyugdíjasok számára a kiszámíthatóság, a biztonság és az odafigyelés hazája legyen.
A Tisztelet Társasága nevében:
Mága Zoltán társelnök
