Sokkoló fotó: kórházi ágyából jelentkezett be az olimpikon

A kórházban töltött ideje alatt osztott meg részleteket az állapotáról az olimpikon, Lindsey Vonn, miután egy szörnyű balesetben eltörte a lábát. Korábban már elszakadt a 41 éves spotolónak az elülső keresztszalagja, de ragaszkodik hozzá, hogy ez nem játszott szerepet a február 8-án történt cortinai balesetében, amely után helikopterrel szállították kórházba a sípályáról.
Lindsey Vonn a minap a kórházból osztott meg egy fotót a lábáról, amelyet egy külső rögzítőeszköz tartott, miközben tájékoztatta a rajongóit a téli olimpián elért eredményeiről és arról, hogy eltörte a bal sípcsontját.
Ma volt a harmadik műtétem és sikeres volt
- írta a legutóbbi műtétje utóhatásait ábrázoló kép mellett.
A sportoló hozzátette, számára a siker most egy kicsit mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt, de halad tovább előre. Lindsey Vonn továbbá háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítettek neki, az orvosi személyzetnek, a családjának, a barátainak, és a világ minden tájáról érkező jókívánságok íróinak is. Nem szalasztotta el az alkalmat, hogy gratuláljon a csapattársainak is, az összes Team USA sportolónak, akik okot adnak neki a szurkolásra, és motiválják őt.
Az olimpikon mindössze 13 másodperccel a pályára kerülése után elvesztette az irányítást, nekiütközött egy szlalomkapunak, majd keményen a földbe csapódott. A sportoló ezután elkezdett tovább csúszni, majd a vállát ütötte be, mielőtt megállt: az orvosi személyzet ekkor a pályára rohant. A nő édesapja, Alan Kildow állítólag könyörgött neki, hogy hagyja abba a síelést, miután végignézte a lánya szörnyű balesetét.
41 éves, és ez a karrierje vége, Lindsey Vonn nem indul többé síversenyeken, amíg van ehhez bármi beleszólásom
- idézte a férfi szavait a LadBible.
„Az olimpiai álmom nem úgy végződött, ahogy azt szerettem volna. Nem egy mesébe illő befejezés vagy tündérmese volt, hanem maga az élet. Mertem álmodni, és rengeteget dolgoztam azért, hogy elérjem” - írta az oldalán Lindsey.
A sportoló elárulta, hogy öt centimétert tévedett, ami elegendő volt, ahhoz, hogy beakadjon a kapuba. Ennek ellenére nem bánt meg semmit, hihetetlen érzés volt számára a rajtkapuban állni, amit nem cserélne el semmiért.
